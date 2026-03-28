Θέτιδα – Παναθηναϊκός 2-3: Δυσκολεύτηκαν αλλά προκρίθηκαν οι «πράσινες»
Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Θέτιδα στο κλειστό της Βούλας, όμως έφυγε νικητής στο τάι μπρέικ και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Volley League γυναικών.
Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά, με τη Θέτιδα να προηγείται αρχικά 6-2. Ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε άμεσα, τρέχοντας σερί 6-0 για το 6-8. Οι γηπεδούχες απάντησαν και πήραν ξανά το προβάδισμα με 15-14, αλλά ένα νέο σερί 3-0 από τις «πράσινες» τους έδωσε ώθηση και αυτοπεποίθηση. Η ομάδα του Κιαπίνι ανέβασε την απόδοσή της και κατέκτησε το σετ με 25-18 για το 1-0.
Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν παρόμοια. Η Θέτιδα ξεκίνησε καλύτερα, όμως ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε το παιχνίδι. Ένα σερί 3-0 από την ομάδα της Βούλας την έφερε μπροστά με 17-14 και αυτή τη φορά διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας το σετ με 25-20 και ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Το τρίτο σετ ήταν το πιο ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο χωρίς κάποια να ξεφεύγει πάνω από δύο πόντους, μέχρι το 20-20. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Κιαπίνι έκανε ένα εντυπωσιακό σερί 5-0 και κατέκτησε το σετ με 25-20, παίρνοντας προβάδισμα 2-1.
Η Θέτιδα, ωστόσο, δεν τα παράτησε. Στο τέταρτο σετ μπήκε αποφασισμένη, πήρε από νωρίς το προβάδισμα και δεν το έχασε σε κανένα σημείο. Μάλιστα, αύξησε τη διαφορά και έφτασε άνετα στο 25-14, ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Στο τάι μπρέικ, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 8-5, όμως η Θέτιδα αντέδρασε, μειώνοντας σε 10-9 και ισοφαρίζοντας σε 12-12. Το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες και οδηγήθηκε στην παράταση, όπου οι «πράσινες» ήταν πιο ψύχραιμες και επικράτησαν με 16-14, παίρνοντας τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση στα ημιτελικά.
Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Κατραντσιώτη, Πολάτος, Γραμματεία: Τζαννέτου.
*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 5 άσσους, 59 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 63 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 2-3 (18-25, 25-20, 20-25, 25-14, 14-16) σε 139′
Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα, Βλαχάκη 31 (26/57 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 11% άριστες), Σταυρινίδη 10 (4/8 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Πάλαγκ 15 (13/37 επ., 2 μπλοκ, 78% υπ. – 33% άριστες), Ματσαρόκη 11 (8/15 επ., 3 μπλοκ), Νικολογιάννη 8 (7/45 επ., 1 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 45% υπ. – 21% άριστες), Γκιαούρη, Γαροφαλάκη 1 (1/1 επ.).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 11 (4/13 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Γουάιτ 23 (22/43 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 23% άριστες), Μπένετ 24 (20/51 επ., 4 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Λαμπκόφσκα 16 (14/46 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 2 (2/7 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 52% υπ. – 14% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη, Ράπτη, Σάμανταν, Κωνσταντίνου.
Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)
Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-2 (25-20, 19-25, 25-11, 22-25, 15-12)
Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. 3-0 (25-17, 25-16, 25-15)
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας
Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson (1-1 νίκες) 3-1 (17-25, 25-23, 25-22, 26-24)
Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-2 νίκες) 2-3 (18-25, 25-20, 20-25, 25-14, 14-16)
Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας (1-1 νίκες) 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-17)
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (1-0 νίκες)
Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, -: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», -: Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.
Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U
