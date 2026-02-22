Σε λύση της συνεργασίας του με τον Ντράγκαν Νέσιτς προχώρησε ο Πανιώνιος με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ευχαριστεί τον Σέρβο προπονητή για την προσφορά του.

Σε αλλαγή προπονητή προχώρησε ο Πανιώνιος λίγο πριν την ιστορική ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup. Συγκεκριμένα η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας με τον Ντράγκαν Νέσιτς, ενώ σε λίγη ώρα θα κάνει γνωστό και τον αντικαταστάτη του.

Ο Νέσιτς κατάφερε να οδηγήσει τον Πανιώνιο στον πρώτο τελικό Κυπέλλου της ιστορίας του πέρσι και φέτος στην κατάκτηση του πρώτου τροπαίου και συγκεκριμένα του Super Cup, αλλά και την συμμετοχή στον ημιτελικό του Challenge Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανέρυθρων» έχει ως εξής: «Ύστερα από μια πορεία ενάμιση έτους χωρίζουν φιλικά οι δρόμοι μας με τον προπονητή, Ντράγκαν Νέσιτς.

Τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ήταν βασικό στέλεχος στις μεγάλες επιτυχίες που κάναμε φέτος και στην κατάκτηση του πρώτου μας τίτλου και είμαστε σίγουροι πως οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν στο μέλλον.

Εντός της ημέρας θα υπάρχει και ανακοίνωση του νέου προπονητή».