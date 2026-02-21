Στογίλκοβιτς στο GWomen: «Έχουμε ακόμα την ευκαιρία να βρούμε λύσεις»

Στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη που διεξήχθη στο Μετς, ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό, επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-1. Παρά την πίεση των «πρασίνων», η ομάδα της Νέας Σμύρνης έδειξε τα δόντια της, ειδικά στο καταπληκτικό δεύτερο σετ που κατέκτησε με 29-27, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Η πασαδόρος του Πανιωνίου, Νίνα Στογίλκοβιτς, μιλώντας στο GWomen στάθηκε στη σημασία της ελληνικής εκπροσώπησης στην Ευρώπη, αλλά και στην ευκαιρία που έχουν οι «κυανέρυθρες» να ανατρέψουν την κατάσταση στην έδρα τους.

«Σήμερα περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους από το πρωτάθλημα και θεωρώ ότι για την Ελλάδα είναι μια σπουδαία ευκαιρία το γεγονός ότι έχουμε έναν ημιτελικό με δύο ελληνικές ομάδες και το ότι, στη συνέχεια, κάποια από αυτές θα βρεθεί στον τελικό. Σίγουρα το περιμέναμε και πράγματι εξελίχθηκε σε μια δύσκολη αναμέτρηση.

Η ομορφιά αυτής της διοργάνωσης είναι ότι κρίνεται σε δύο παιχνίδια. Έτσι, έχουμε ακόμα την ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε αυτό το πρώτο ματς και να βρούμε τις λύσεις που χρειάζονται».