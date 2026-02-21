Ο ΖΑΟΝ κατάφερε να περάσει από την Μίκρα επικρατώντας του Άρη με 3-0 και να παραμείνει στο κυνήγι τις τετράδας.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες που είχε, ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα της Κηφισιάς επικράτησε με 3-0 (21-25, 21-25, 22-25) του Άρη στην Μίκρα και έφτασε τους 30 βαθμούς παραμένοντας στην μάχη της τετράδας. Οι «κίτρινες» από την άλλη έμειναν στους 12 βαθμούς και την 10η θέση.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Μαυρίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ψύχου, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 12-16, 21-18, 21-25

2ο σετ: 5-8, 13-16, 19-21, 21-25

3ο σετ: 4-8, 16-15, 21-18, 22-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 5 άσσους, 39 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 4 άσσους, 47 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 21-25, 22-25) σε 94'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Όλουτς 15 (11/35 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 44% υπ. - 17% άριστες), Πολυνοπούλου 8 (5/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μερτέκη 2 (1/7 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. - 29% άριστες), Ξανθοπούλου 1 (1/5 επ.), Ζαντοροζνάι 16 (14/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Έριτς 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 38% υπ. - 23% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 38% υπ. - 0% άριστες), Κοκότη 2 (2/6 επ.).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (6/13 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Τικμανίδου 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ, 20% υπ. - 20% άριστες), Αλεξάκου 20 (17/37 επ., 3 μπλοκ, 44% υπ. - 22% άριστες), Γράβαρη 12 (8/10 επ., 4 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ταϊσέιρα 13 (13/42 επ.) / Σπυροπούλου (λ, 50% υπ. - 25% άριστες), Μπελιά (λ), Φουμάκη, Ζιώγα, Νικόλοβα 2 (1/14 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Χρήστος Πάτρας (Α.Σ. Άρης): «Οι επιλογές μας είναι συγκεκριμένες και όταν αυτές λιγοστεύουν είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα πήγε να γίνει η υπέρβαση. Από εκεί και ύστερα συνεχίζουμε. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε, θα μπορούσαμε στο πρώτο σετ να τα πάμε καλύτερα όταν ξεκινήσαμε καλά. Σταματήσαμε σε μία περιστροφή και δεν ξέρω τον λόγο. Προγραμματιζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Στους αγώνες που πρέπει να νικήσουμε θα τα παίξουμε δυνατά για να κρατηθούμε. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη και ο οργανισμός Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Είναι θέμα χρόνου να αναπροσδιορίσει τα πάντα».

Μπάμπης Μυτσκίδης (Ζ.Α.Ο.Ν.): «Ήταν ένας αγώνας αρκετά δύσκολος, όπως τον περιμέναμε. Δημιουργήθηκε τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Άρη χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι στα κρίσιμα σημεία ήμασταν καλύτεροι, ειδικά στο πρώτο και δεύτερο σετ. Στο τρίτο νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει τον αγώνα αλλά δεν είναι έτσι. Από εκεί και πέρα περάσαμε μία δύσκολη περίοδο και επανήλθαμε στα θετικά αποτελέσματα. Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα και το γνωρίζαμε. Τώρα θα ετοιμαστούμε για τον αγώνα μας με τον ΑΟ Θήρας».