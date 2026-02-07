Ολυμπιακός – Ηλυσιακός 3-0: Επιστροφή στις νίκες με περίπατο οι «ερυθρόλευκες»
Παίζοντας χωρίς τις Κούμπουρα, Καρκάσες και Ντι Ιούλιο, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 3-0 (25-10, 25-16, 25-15) τον Ηλυσιακό και να επιστρέψει στις νίκες. Με το τρίποντο αυτό οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους 42 βαθμούς μειώνοντας στους 2 την διαφορά τους από τον Παναθηναϊκό που έχει ένα ματς λιγότερο. Οι ηττημένες από την πλευρά τους έμειναν στην τελευταία θέση και τους μόλις 6 βαθμούς.
Διαιτητές: Σπίνας, Κτενάς, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Ράπτη, Σαμοθράκης Α., Γραμματεία: Ιωάννου Μ.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-4, 16-5, 21-10, 25-10
2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-13, 25-16
3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-11, 25-15
Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-16, 25-15) σε 68'.
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 45 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 1 άσσο, 24 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Εμμανουηλίδου 9 (3/10 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Οικονομίδου 11 (9/27 επ., 2 άσσοι), Στεβάνοβιτς 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 15 (13/24 επ., 2 άσσοι, 38% υπ.-31% άριστες), Κονέο 12 (11/26 επ., 1 άσσος, 47% υπ.-47% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 50% υπ.-50% άριστες), Σαμπάτη (λ), Δημητρίου, Ζαφειρίου 1 (1/1 επ.), Τριαντοπούλου 2 (2/3 επ.)
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 11 (9/24 επ., 2 μπλοκ, 25% υπ. - 25% άριστες), Νικολαΐδη (0/2 επ.), Αγγελοπούλου Ειρ. 5 (4/21 επ., 1 άσσος), Αρντιλα 7 (7/27 επ., 17% υπ.-08% άριστες), Μητακίδου 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Σακκά Σ. / Σακκά Κ. (λ, 33% υπ. - 25% άριστες), Παπαϊωάννου 1 (1 μπλοκ), Γκέκοβιτς 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ποθητού.
