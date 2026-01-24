Ο Παναθηναϊκός υπέταξε την ΑΕΚ με 3-0 σετ στο ματς που τράβηξε τα βλέμματα στη 15η αγωνιστική της Volley League γυναικών...

Τα απόλυτο στη Volley League γυναικών διατήρησε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 3-0 σετ (29-27, 25-17, 25-12) της ΑΕΚ στο ματς που είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη 15η αγωνιστική.

Αυτή ήταν η 15η σερί νίκη των «πράσινων», οι οποίες παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας. Μία νίκη στην οποία με εξαίρεση το πρώτο σετ, η ομάδα του κόουτς Κιαπίνι είχε τον πρώτο λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες στο εναρκτήριο σετ αντάλλαξαν το προβάδισμα αρκετές φορές. Μάλιστα, το πρώτο σετ χρειάστηκε να κριθεί στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό εν τέλει να επικρατεί με 29-27 και να παίρνει το προβάδισμα.

Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχες απέκτησαν ρυθμό σε επίθεση και άμυνα δημιουργώντας προβλήματα στην ΑΕΚ. Ο διπλασιασμός των σετ ήρθε με σκορ 25-17, ενώ το τρίτο σετ μετετράπη σε... μονόλογο για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινες» επέτρεψαν μόνο 12 πόντους στην Ένωση στο τρίτο σετ, και με 25-12 έκανε το 3-0 σετ για να πανηγυρίσει τη νίκη.

Τα σετ: 29-27, 25-17, 25-12.