Volley League Γυναικών: «Διπλό» στη Σαντορίνη για τον Πανιώνιο
Στα ματς που ακολούθησαν μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη, ο Πανιώνιος πήρε μία σημαντική νίκη επί του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη με 3-1 σετ (25-18, 22-25, 22-25, 17-25) στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στη Volley League γυναικών. Εύκολη επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Ηλυσιακού, με νίκη έφυγε από το Μαρκόπουλο ο ΖΑΟΝ.
Όσον αφορά το ματς που έγινε στη Σαντορίνη, η γηπεδούχος ομάδα μπήκε καλύτερα και με 25-18 πήρε το προβάδισμα στα σετ. Βέβαια, στη συνέχεια ο Πανιώνιος ανέβασε το ρυθμό του και έφερε την αναμέτρηση στα ίσα (22-25). Σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και στα επόμενα σετ, η ομάδα της Νέας Σμύρνης, τα οποία κατέκτησε με 22-25 και 17-25 αντίστοιχα για να πάρει τη νίκη.
Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σχετική ευκολία του Ηλυσιακού με 3-0 σετ (25-15, 25-19, 25-12). Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως επιβεβαιώνουν και τα σκορ των σετ, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία κόντρα στον αδύναμο Ηλυσιακό, ο οποίος δεν κατάφερε ν' ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.
Τέλος, στο ματς του Μαρκόπουλου, ο ΖΑΟΝ χρειάστηκε να πετύχει την ανατροπή επί της ομώνυμης ομάδας για να προσθέσει ακόμη ένα τρίποντο στο ενεργητικό του. Με νίκη 3-1 σετ (25-22, 19-25, 24-26, 23-25) η ομάδα των βορείων προαστίων παράμεινε στην 5η θέση και ανέβασε τη διαφορά της από τον ΑΟ Θήρας.
