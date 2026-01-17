Volley League Γυναικών: Νίκες για ΑΟ Θήρας και Μαρκόπουλο
Ένα «διπλό» στη Θεσσαλονίκη και μία μεγάλη νίκη στο Μαρκόπουλο είχαν τα δύο ματς της Volley League γυναικών στο πρόγραμμα του Σαββάτου (17/1). Στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, ο ΑΟ Θήρας επικράτησε με 3-1 σετ του Άρη, ενώ το Μαρκόπουλο επικράτησε με 3-2 σετ της Θέτιδας Βούλας.
Οι δύο αναμετρήσεις ήταν προγραμματισμένο να έχουν την ίδια ώρα το πρώτο τους σερβίς (18:00). Στο ματς της Θεσσαλονίκης, το οποίο ολοκληρώθηκε πιο γρήγορα, ο ΑΟ Θήρας νίκησε με 3-1 σετ (25-22, 21-25, 16-25, 24-26) του Άρη, ανεβαίνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Αν και η ομάδα της Σαντορίνης είδε την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης να προηγείται στα σετ με 25-22, δεν πτοήθηκε και στη συνέχεια πραγματοποίησε την ανατροπή. Η ισοφάριση ήρθε με σκορ 21-25, ενώ το προβάδισμα ήρθε με σχετική άνεση (16-25). Όσον αφορά το τέταρτο σετ, ο ΑΟ Θήρας είχε το μομέντουμ, αλλά ο Άρης φάνηκε αρκετά ανταγωνιστικό. Το σετ κρίθηκε στην... παράταση με τις φιλοξενούμενες να το κατακτούν με 24-26 και να πανηγυρίζουν τη νίκη.
Τα σετ: 25-22, 21-25, 16-25, 24-26
Στο άλλο ματς το Μαρκόπουλο πήρε μία σημαντική νίκη στην έδρα του κόντρα στην Θέτιδα Βούλας. Οι γηπεδούχες χρειάστηκαν το tie-break για να πάρουν τη νίκη με 3-2 σετ (25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13), η οποία τις έφερε στην 10η θέση και τους 10 βαθμούς. Από την άλλη, η ομάδα των νοτίων προαστίων, με τον πόντο που πήρε, παρέμεινε στην 8η θέση με 15 βαθμούς.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Μαρκόπουλου πήρε το προβάδισμα στα σετ (25-20). Βέβαια, η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε με το ίδιο... νόμισμα (20-25), καταφέρνοντας μάλιστα να πάρει και το προβάδισμα στο τρίτο σετ (20-25).
Σε εκείνο το σημείο το Μαρκόπουλο έβγαλε ηχηρή αντίδραση. Αρχικά ισοφάρισε με 25-17 για να στείλει το ματς σε tie-break. Εκεί, οι δύο ομάδες ήταν αρκετά ανταγωνιστικές με το Μαρκόπουλο να έχει τον πρώτο λόγο. Στην τελική ευθεία η γηπεδούχος ομάδα πήρε έφτασε σε τριπλό match ball, το οποίο εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το 15-13 και να επικρατήσει στο ματς.
Τα σετ: 25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13
