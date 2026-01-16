Σε ένα φοβερό παιχνίδι που διεξήχθη στο Ζηρίνειο ο ΖΑΟΝ επικράτησε της ΑΕΚ με 3-2 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής.

Με ένα μεγάλο παιχνίδι ξεκίνησε η 14η θέση της Volley League Γυναικών. Στο Ζηρίνειο ο ΖΑΟΝ και η ΑΕΚ πάλεψαν μέχρι το τέλος για τη νίκη, με την ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη να επικρατεί με 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14). Με το δίποντο αυτό ο ΖΑΟΝ έφτασε τους 24 βαθμούς, ανέβηκε στην 4η θέση με τον ΠΑΟΚ να έχει επίσης 24, αλλά με ένα ματς λιγότερο και έριξε την ΑΕΚ στην 6η που έφτασε τους 22.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν καλύτερα και πήραν σχετικά εύκολα το πρώτο σετ για να αντιδράσουν οι γηπεδούχες και να ισοφαρίσουν ακόμα πιο άνετα σε 1-1. Στο τρίτο «έσπασαν καρδιές» με τον ΖΑΟΝ να παίρνει στις λεπτομέρειες το προβάδισμα, αλλά και πάλι είχαμε αντίδραση. Αυτή την φορά από τις «κιτρινόμαυρες» που ισοφάρισαν και έστειλαν το ματς στο τάι μπρέικ.

Και έτσι όλα κρίθηκαν στο πέμπτο σετ. Εκεί τα κορίτσια του Μυτσικίδη κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά τριών πόντων κρατώντας την μέχρι και το 9-6. Εκεί η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή προσπάθησε να κάνει την μεγάλη ανατροπή ισοφάρισε σε 9-9 και παρότι βρέθηκε και πάλι πίσω με 14-12 έκανε και πάλι το 14-14. Στο σημείο εκείνο μίλησε η Αλεξάκου που με δύο επιθέσεις έκανε το 16-14 και το 3-2 για την ομάδα της.

Η Αλεξάκου ήταν πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες με 28 πόντους και την ακολούθησαν η Τικμανίδου με 24, οι Ζιώγα, Γκράβαρη με 13 και η Γιώτα με 10. Για τις ηττημένες η Γιούζγκεντς είχε 25, η Ντιουφ 24 και η Κυπαρίσση 18.

Διαιτητές: Πρέντζας, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τουκτούκας, Σωνάκης, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 12-16, 16-21, 20-25

2ο σετ: 8-2, 16-7, 21-14, 25-16

3ο σετ: 8-6, 16-15, 19-21, 27-25

4ο σετ: 7-8, 14-16, 16-21, 19-25

5ο σετ: 5-3, 10-9, 12-10, 16-14

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 1 άσσο, 64 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14) σε 135'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (8/14 επ., 2 μπλοκ), Τικμανίδου 24 (22/40 επ., 2 άσσοι, 60% υπ. - 26% άριστες), Αλεξάκου 28 (23/51 επ., 3 άσσοι 2 μπλοκ, 54% υπ. - 32% άριστες), Γράβαρη 13 (10/17 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (0/1 επ., 2 άσσοι), Κραϊντούμπα (0/8 επ.) / Μπελιά (λ, 50% υπ. - 33% άριστες), Σπυροπούλου (λ, 33% υπ. - 00% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 13 (12/29 επ., 1 άσσος), Νικόλοβα.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ντιουφ 24 (21/45 επ., 3 μπλοκ, 46% υπ. - 27% άριστες), Καββαδία 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 18 (13/29 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 33% υπ. - 12% άριστες), Γιούζγκεντς 25 (23/47 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 57% υπ. - 33% άριστες), Κλέπκου, Σέτνα 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ).

Η γνώμη του πάγκου

Μπάμπης Μυτσκίδης (Ζ.Α.Ο.Ν.): «Είναι σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος και περήφανος για τις αθλήτριές μου. Μέρα με τη μέρα, με τις νέες προσθήκες που έχουν κάνει μόλις τέσσερις προπονήσεις, κάνουμε μια καλή προσπάθεια. Συνεχίζουμε τη συγκομιδή βαθμών και θέλουμε να εδραιωθούμε ψηλά στη βαθμολογία».

Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.): «Όλοι ξέρουμε πόσο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα. Κάθε αγωνιστική είναι δύσκολη. Προερχόμαστε από πέντε νίκες σε έξι αγώνες και πιστεύουμε όλο και περισσότερο στους εαυτούς μας. Έπρεπε να βγάλουμε τον αγώνα με δύο ακραίες και είναι δύσκολο να διαχειριστείς έναν αγώνα τέτοιας διάρκειας. Πιστεύω πολύ στην ομάδα. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, αλλά δουλεύουμε καλά. Δεν έχω παράπονο από την απόδοση, αν και μπορούμε να πάμε καλύτερα. Το πρωτάθλημα έχει έξι-επτά ομάδες υψηλού επιπέδου. Παίξαμε στα ίσια και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα είμαστε καλύτεροι. Είμαι χαρούμενος που αντεπεξήλθαμε με μικρό ρόστερ. Έχω αισιοδοξία μέσα μου για την επόμενη μέρα. Συγχαρητήρια στον Ζ.Α.Ο.Ν. Μας περιμένουν πέντε συνεχόμενοι αγώνες-τελικοί».