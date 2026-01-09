Ο ΖΑΟΝ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση στοχευμένων προσαρμογών στη σύνθεση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μετά την αποδέσμευση της Τουρκάλας ακραίας Ezgi Bektas, ο ΖΑΟΝ δεν στάθηκε εμπόδιο στην πρόταση που δέχθηκε η διεθνής Γαλλίδα πασαδόρος Nina Stojilkovic από την ομάδα του Πανιωνίου. Ο Σύλλογος αισθάνεται βαθιά εκτίμηση για την κορυφαία αθλήτρια της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας, η οποία τίμησε την ομάδα στην επάνοδό της στη Volley League Γυναικών, και της εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας της στην Ελλάδα, σε σύλλογο με παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις την τρέχουσα περίοδο.

Παράλληλα, ο Σύλλογος προχωρά στην ουσιαστική ενίσχυση της ομάδας της Volley League Γυναικών με την απόκτηση της διακεκριμένης Ελληνίδας ακραίας Εφροσύνης Αλεξάκου και της διεθνούς Πολωνής πασαδόρου της Εθνικής ομάδας της Πολωνίας Marlena Kowalewska, οι οποίες αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Πανιώνιο. Οι αθλήτριες ενσωματώνονται άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων, πλαισιώνοντας το υπάρχον δυναμικό της ομάδας.

Η Διοίκηση του ΖΑΟΝ εργάζεται πρωτευόντως και εντατικά για την ενίσχυση και υποστήριξη της ομάδας αλλά πάντα με σεβασμό στις ανάγκες και την αγωνιστική εξέλιξη και προοπτική των αθλητριών μας.



Σχετικά με τον ΖΑΟΝ: Ο Ζηρίνειος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων (ΖΑΟΝ) αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της Κηφισιάς, με μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στον χώρο του γυναικείου βόλεϊ, όπου με συνέπεια στις αξίες του αθλητισμού και υψηλούς αγωνιστικούς στόχους, παραμένει προσηλωμένος στη διαρκή εξέλιξη και τη δυναμική παρουσία του τμήματος στις κορυφαίες κατηγορίες, επενδύοντας παράλληλα σταθερά στην ανάπτυξη του αθλήματος και την ανάδειξη της νέας γενιάς αθλητριών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για το μέλλον του βόλεϊ μέσα

από τα τμήματα υποδομής του.



