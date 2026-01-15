Θέλοντας να εμφανιστεί ακόμα πιο δυνατή στην συνέχεια του πρωταθλήματος η ΑΕΚ ενισχύθηκε στο κέντρο ανακοινώνοντας την απόκτηση της 23χρονης κεντρικής, Σίντνι Σέτναν.

Όπως κάθε Ιανουάριο έτσι και φέτος οι ομάδες στο βόλεϊ ανδρών και γυναικών προσπαθούν να ενισχυθούν προκειμένου να είναι έτοιμες για την συνέχεια. Αυτό έκανε και η ΑΕΚ με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση της Αμερικανίας κεντρικής, Σίντνι Σέτναν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Σίντνι Σέτναν. Η 23χρονη (12/12/2002) Αμερικανίδα κεντρικός, ύψους 1.96μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Σίντνι Σέτναν έχει αγωνιστεί στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ (2022-23), πανηγυρίζοντας το Πρωτάθλημα Περιφέρειας Ατλαντικού, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Ντακότα (2023-2026), με την οποία κατέκτησε το Summit League Conference τόσο το 2025, όσο και το 2026.

Σίντνι, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».