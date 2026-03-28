«Ζωντανή» στην μάχη της πρόκρισης στα ημιτελικά έμεινε η ΑΕΚ με την Ένωση να επικρατεί με 3-1 του Πανιωνίου και να ισοφαρίζει την σειρά σε 1-1.

Η ΑΕΚ με φοβερή ανατροπή από 0-1 σετ και 20-24 στο τέταρτο σετ, νίκησε τον Πανιώνιο με 3-1 σετ και έστειλε σε τρίτο αγώνα τη μεταξύ τους προημιτελική σειρά της Volley League γυναικών.

Η Ένωση παρά την απουσία της Σταματίας Κυπαρίσση για άλλο έναν αγώνα και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και τις λύσεις για να νικήσει για πρώτη φορά φέτος τον Πανιώνιο και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο μεταξύ τους ζευγάρι στα πλέι οφ.

Στο τέταρτο σετ το 5-7 του Πανιωνίου έγινε 10-7 για την ΑΕΚ. Η Ντιουφ έγινε το 15-11 και σε εκείνο το σημείο άρχισε η αντεπίθεση του Πανιωνίου. Το 16-14 έγινε 16-19 με την Ζακχαίου στο σερβίς, για να φτάσουν οι γηπεδούχες στα πέντε σετ μπολ (19-24). Η Κιουτσιούκη πήρε την αλλαγή (20-24) και πήγε η Μπουρτέα στο σερβίς για να τρέξει η ΑΕΚ ένα εκπληκτικό σερί 6-0 για το τελικό 26-24.

Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής διαιτησίας: Μουλά Λ., Παρατηρητής αγώνα: Μαρκάτης, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Σωνάκης, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 2-8, 11-16, 16-21, 17-25

2ο σετ: 2-8, 13-16, 21-18, 25-23

3ο σετ: 7-8, 16-12, 21-16, 25-22

4ο σετ: 8-7, 16-14, 17-21, 26-24

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 6 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 53 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (17-25, 25-23, 25-22, 26-24) σε 111′

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κλέπκου 5 (5/21 επ., 66% υπ. – 43% άριστες), Κιουτσιούκη 13 (7/16 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Βάλκοβα 5 (3/9 επ., 2 μπλοκ), Ντιουφ 15 (13/51 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 20% άριστες), Καββαδία 9 (5/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 21 (19/58 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Μπουρτέα 1 (1/3 επ.), Βουλγαράκη.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 9 (7/32 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 48% άριστες), Στογίλκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 15 (14/34 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. – 24% άριστες), Ραχίμοβα 28 (20/48 επ., 8 μπλοκ), Ζακχαίου 10 (8/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καρέλια 1 (1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Νομικού 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Χαντάβα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 43% άριστες), Αγγελοπούλου, Λαμπρούση 2 (1/7 επ., 1 μπλοκ).

Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)

Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-2 (25-20, 19-25, 25-11, 22-25, 15-12)

Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. 3-0 (25-17, 25-16, 25-15)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson (1-1 νίκες) 3-1 (17-25, 25-23, 25-22, 26-24)

Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-1 νίκες)

Γυμναστήριο Μίκρας, 20.30: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας (0-1 νίκες)

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (1-0 νίκες)

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, -: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, -: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», -: Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U