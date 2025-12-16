Την απόκτηση της Γιοβάνα Κόσιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, υπογράφοντας την Σέρβα κεντρική για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν στη Volley League γυναικών...

Την Σέρβα κεντρική, Γιοβάνα Κόσιτς, απέκτησε ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει το τμήμα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου, ανακοινώνοντας την Τρίτη (16/12) τη μεταγραφή τη αθλήτριας έως το τέλος της σεζόν στη Volley League γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει έντονο το ενδιαφέρον του για να προσθέσει στο ρόστερ του τμήματος γυναικών μία ξένη κεντρική, με την Γιοβάνα Κόσιτς να είναι η παίκτρια με τα χαρακτηριστικά που ήθελαν οι Θεσσαλονικείς. Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή του «Δικέφαλου του Βορρά», μετά την προσθήκη της Έλενας Μπάκα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Γιοβάνα Κότσιτς, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Γεννημένη στην Σερβία στις 24/02/1998, η Γιοβάνα Κότσιτς αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 190cm.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο βόλεϊ από την OK Sterija τη σεζόν 2013-14. Σ' εκείνη την σεζόν κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Κ19 της Σερβίας.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία εξαετία (2014-2020) στην Vizura Beograd. Σε αυτή την πορεία κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Σερβίας, δύο κύπελλα Σερβίας και τέσσερα Σούπερ Καπ Σερβίας, ενώ παράλληλα απέκτησε παραστάσεις από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το CEV Women's Champions League. Σε ατομικό επίπεδο, τις σεζόν 2015-16, 2016-17 και 2019-20 αναδείχθηκε καλύτερη μπλοκέρ και κεντρικός του σερβικού πρωταθλήματος.

Επόμενος σταθμός της καριέρας της ήταν η ρουμανική, CSM Volei Alba-Blaj, στην οποία έμεινε από το 2020 έως το 2024. Εκεί, κατέκτησε δύο φορές το ρουμανικό πρωτάθλημα (2021-22 και 2022-23), ενώ αγωνίστηκε τόσο στον τελικό του CEV Women's Cup (2022-23), όσο και στου CEV Women's Challenge Cup (2020-21). Σε ατομικό επίπεδο, τις σεζόν 2021-22 και 2022-23 αναδείχθηκε ως καλύτερη μπλοκέρ και καλύτερη κεντρικός του ρουμανικού πρωταθλήματος. Μάλιστα, τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε και καλύτερη μπλοκέρ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση το CEV Women's Champions League. Σε εθνικό επίπεδο ήταν κινητήριος μοχλός στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Ευρωβόλεϊ 2021, από την Εθνική Σερβίας.

Την περσινή σεζόν (2024-25) αγωνίστηκε στην Ιταλία για λογαριασμό της CDA Volley Talmassons FVG, παίζοντας σ' ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν (2025-26) αγωνίστηκε στην Τουρκία και την IIBank.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Γιοβάνα Κότσιτς, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

"Ανυπομονώ να ενταχθώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εύχομαι να πετύχουμε πολλές επιτυχίες μαζί, και ελπίζω να παίξουμε πολύ καλά και να παλέψουμε για κάθε τίτλο. Ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα και να σας γνωρίσω όλους. Η Ελλάδα είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες. Είμαι μεγάλη οπαδός της Παρτιζάν και αυτός είναι ένα ακόμα λόγος που ανυπομονώ να έρθω!".

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Γιοβάνα!».