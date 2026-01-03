Σε ένα παιχνίδι που ήταν μεγάλο ντέρμπι παρά το 0-3, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη και έκανε ποδαρικό με τρίποντο.

Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη για τον ΠΑΟΚ επί αθηναϊκού εδάφους με τις «ασπρόμαυρες» να παίρνουν τη ρεβάνς από τον Μίλωνα για την ήττα στην πρεμιέρα της Volley League επικρατώντας με 3-0 (24-26, 23-25, 28-30 ).

Το τελικό σκορ πάντως δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του αγώνα καθώς ο Μίλωνας ήταν ανταγωνιστικός και στα τρία σετ τα οποία κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Πολάτος, Τουλής, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 14-16, 17-21, 24-26

2ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 23-25

3ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 28-30

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 48 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (24-26, 23-25, 28-30 ) σε 92'.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 20 (17/38 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάρις 11 (10/33 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. - 13% άριστες), Σαλκούτε 17 (14/36 επ., 3 μπλοκ, 59% υπ. - 36% άριστες), Πήττα 4 (0/6 επ., 3 μπλοκ), Αργυρίου 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 2 (2/3 επ.) / Χάνα (λ, 31% υπ. - 06% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Λεονταρίδου, Σκουλούδη 1 (1 άσσος).

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 17 (12/30 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Τοντάι 9 (3/8 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Σίζαρ 17 (13/30 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 43% υπ. - 11% άριστες), Κότσιτς 11 (8/12 επ., 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Μπάκα 14 (12/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 30% άριστες) / Κουρτίδου (λ, 17% υπ.-17% άριστες), Καραμπάση (λ, 77% υπ.-31% άριστες), Θεοδοσίου.

Η γνώμη του πάγκου

Κώστας Παπαδόπουλος (προπονητής ΑΟΝΣ Μίλων): «Όσο κοντά φαίνεται ότι ήμασταν, τόσο μακριά τελικά ήταν. Υπήρχαν σετ που κυνηγούσαμε, άλλο που είχαμε το προβάδισμα, αλλά όταν έπρεπε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, κάναμε πολύ εύκολα κάποια λάθη, ειδικά στα δύο πρώτα. Είχαμε καλύτερη εικόνα συγκριτικά με προηγούμενα ματς, αλλά δεν αρκεί αυτό. Είχαμε ευκαιρία να πάρουμε πόντους και δεν μπορούν να περνούν έτσι τα ματς. Δίκαια νίκησε ο ΠΑΟΚ

Γιάννης Γιαπάνης (προπονητής ΠΑΟΚ): «Κατά διαστήματα παίχθηκε ωραίο βόλεϊ παρόλο που και οι δύο ομάδες δεν απέφυγαν τα λάθη. Τα δικά μου κορίτσια ήταν πιο συγκεντρωμένα στα τελειώματα των σετ, κάτι που μας έλειπε η αλήθεια μέχρι τώρα. Ήταν ένα πολύ ωραίο ματς, συγχαρητήρια και στον Μίλωνα που είναι μία πολύ καλή ομάδα. Εμείς θέλουμε κάθε εβδομάδα να βελτιωνόμαστε, σίγουρα οι προσθήκες που έχουν γίνει μας βοήθησαν και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στα play off».