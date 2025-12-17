Αήττητος και πρώτος μετά το τέλος της 10ης αγωνιστικής στη Volley League γυναικών παρέμεινε ο Παναθηναϊκός, μεγαλώνοντας τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό που έχασε βαθμό.

Την Τετάρτη (17/12) ήταν προγραμματισμένη η 10η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη και παρέμεινε πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά από τον Ολυμπιακό ο οποίος επικράτησε χάνοντας βαθμό.

Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινες» είχαν άνετη επικράτηση επί του αδύναμου Μαρκόπουλου. Στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς νίκησαν με 3-0 σετ (25-18, 25-21, 25-18), διατηρώντας το απόλυτο στη Volley League γυναικών παραμένοντας στην πρώτη θέση με 27 βαθμούς.

Από την άλλη, ο δεύτερος Ολυμπιακός, αν και βρέθηκε με 2-0 σετ μπροστά κόντρα στον ΑΟ Θήρας, είδε την ομάδα της Σαντορίνης να επιστρέφει δυναμικά και να στέλνει το ματς σε tie-break. Εκεί, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν με 15-12, για να κλείσουν το ματς παίρνοντας δύο βαθμούς.

Ο Πανιώνιος έκανε ένα κυρίαρχο πέρασμα από την Κηφισιά. Κόντρα στο ΖΑΟΝ πήρε τη νίκη με 3-0 σετ (14-25, 25-27, 19-25), μένοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στο +3 από τη σημερινή της αντίπαλο.

Στα άλλα ματς, η ΑΕΚ επικράτησε του Μίλωνα με 3-0 σετ (25-18, 25-14, 25-17), ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με 3-1 σετ (11-25, 18-25, 25-22, 23-25) επί του Ηλυσιακού και ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη με 3-2 σετ (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13) επί της Θέτιδας.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

ΑΕΚ - Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)

ΖΑΟΝ - Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)

Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

ΠΑΟΚ - Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)

Ηλυσιακός - Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)

ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών