Volley League Γυναικών: Αήττητος ο Παναθηναϊκός, έχασε βαθμό ο Ολυμπιακός
Την Τετάρτη (17/12) ήταν προγραμματισμένη η 10η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη και παρέμεινε πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά από τον Ολυμπιακό ο οποίος επικράτησε χάνοντας βαθμό.
Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινες» είχαν άνετη επικράτηση επί του αδύναμου Μαρκόπουλου. Στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς νίκησαν με 3-0 σετ (25-18, 25-21, 25-18), διατηρώντας το απόλυτο στη Volley League γυναικών παραμένοντας στην πρώτη θέση με 27 βαθμούς.
Από την άλλη, ο δεύτερος Ολυμπιακός, αν και βρέθηκε με 2-0 σετ μπροστά κόντρα στον ΑΟ Θήρας, είδε την ομάδα της Σαντορίνης να επιστρέφει δυναμικά και να στέλνει το ματς σε tie-break. Εκεί, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν με 15-12, για να κλείσουν το ματς παίρνοντας δύο βαθμούς.
Ο Πανιώνιος έκανε ένα κυρίαρχο πέρασμα από την Κηφισιά. Κόντρα στο ΖΑΟΝ πήρε τη νίκη με 3-0 σετ (14-25, 25-27, 19-25), μένοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στο +3 από τη σημερινή της αντίπαλο.
Στα άλλα ματς, η ΑΕΚ επικράτησε του Μίλωνα με 3-0 σετ (25-18, 25-14, 25-17), ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με 3-1 σετ (11-25, 18-25, 25-22, 23-25) επί του Ηλυσιακού και ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη με 3-2 σετ (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13) επί της Θέτιδας.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
- ΑΕΚ - Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)
- ΖΑΟΝ - Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)
- Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)
- ΠΑΟΚ - Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)
- Ηλυσιακός - Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)
- ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)
Η βαθμολογία της Volley League γυναικών
- Παναθηναϊκός 27
- Ολυμπιακός 23
- Πανιώνιος 21
- ΖΑΟΝ 18
- ΑΟ Θήρας 16
- ΠΑΟΚ 15
- ΑΕΚ 15
- Μίλων 12
- Θέτις 11
- Μαρκόπουλο 8
- Άρης 7
- Ηλυσιακός 6
