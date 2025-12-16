Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση της κεντρικής παίκτριας από τη Σερβία, Γιοβάνα Κόσιτς...

Στην αγορά για την απόκτηση ξένης κεντρικής είναι ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της ενίσχυση του τμήματος βόλεϊ γυναικών. Όπως όλα δείχνουν η Σέρβα Γιοβάνα Κόσιτς είναι η εκλεκτή, όντας κοντά στην απόκτησή της.

Μία αθλήτρια με σημαντικές παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Έχει αγωνιστεί στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ, η Γιοβάνα Κόσιτς φορούσε τη φανέλα της Ιλ Μπανκ στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Πριν ταξιδέψει στην Τουρκία, η 27χρονη αθλήτρια έπαιζε στην Ιταλία, ούσα μέλος της Τάλμασονς. Η ίδια έχει αγωνιστεί στο Champions League με την ρουμανική Άλμπα Μπλαζ, έχοντας αναδειχθεί τη σεζόν 2023/24 ως η κορυφαία μπλοκέρ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο βόλεϊ γυναικών.

Αποτελεί σταθερά μέλος της Εθνικής Σερβίας, με την οποία το 2021 έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο EuroVolley.

Τις επόμενες ημέρες η Σέρβα κεντρική αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να τεθεί στη διάθεση της ομάδας του ΠΑΟΚ.