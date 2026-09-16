Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Βασίλη Μούχλια στα «ασπρόμαυρα», στο τμήμα βόλεϊ ανδρών.

O ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, για το τμήμα βόλεϊ ανδρών, την επιστροφή του Βασίλη Μούχλια στο «δικέφαλο του Βορρά» μετά από ένα χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 29χρονου ακραίου:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Βασίλη Μούχλια, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 21/11/1996, ο Βασίλης Μούχλιας αγωνίζεται ως ακραίος και έχει ύψος 1,93μ.

Ο Βασίλης Μούχλιας έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του στον ΑΣΑ Έβρου Σουφλίου, όπου αγωνίστηκε από το 2007 έως και τη σεζόν 2013-14. Ακολούθησε η παρουσία του στον Άρη Θεσσαλονίκης τη σεζόν 2014-15, ενώ επέστρεψε στον σύλλογο τη σεζόν 2015-16. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για τρεις αγωνιστικές περιόδους στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, από το 2016-17 έως το 2018-19.

Το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του γράφτηκε στον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε από το 2019 έως το 2021. Τη σεζόν 2021-22 φόρεσε τη φανέλα του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, πριν πραγματοποιήσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Με τον Δικέφαλο αγωνίστηκε για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους, από το 2022-23 έως και το 2024-25, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και συμμετέχοντας στις υποχρεώσεις της ομάδας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 αγωνίστηκε στον Άρη Θεσσαλονίκης, πριν επιστρέψει πλέον στον ΠΑΟΚ, σε μία ακόμη σημαντική προσθήκη για το ρόστερ της νέας σεζόν.

Σημαντική είναι και η παρουσία του στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας. Ο Μούχλιας αγωνίστηκε με την Εθνική U19 το 2013, συμμετέχοντας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19, ενώ την περίοδο 2013-14 αποτέλεσε μέλος της Εθνικής U21, έχοντας συμμετοχές στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 και στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα U21».

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Μούχλιας, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Μετά από έναν χρόνο, επιστρέφω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν, καθώς οι στόχοι της ομάδας είναι, όπως πάντα, υψηλοί. Από την πλευρά μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όσα έχει θέσει ως στόχο. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες και, με τη στήριξη του κόσμου μας, να καταφέρουμε όλοι μαζί να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να ζήσουμε μια όμορφη και επιτυχημένη σεζόν με τον ΠΑΟΚ!».