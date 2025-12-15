Σε μία εξαιρετική κίνηση προχωράει ο Ολυμπιακός, με τις «ερυθρόλευκες» να φέρνουν και πάλι στην Ελλάδα την Κένια Καρκάσες που πριν δύο χρόνια είχε πάρει το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει μια εξαιρετική κίνηση με στόχο να παραμείνει στην κορυφή και να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά στο Champions League. Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκες» συμφώνησαν με την Κένια Καρκάσες με την έμπειρη ακραία από την να επιστρέφει στην χώρα μας προκειμένου να αντικαταστήσει την Ιβάνα Βάνιακ.

Λέμε επιστρέφει για την 39χρονη παίκτρια είχε αγωνιστεί και πριν δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό κατακτώντας με τις «πράσινες» τόσο το πρωτάθλημα, όσο και το Κύπελλο. Η Καρκάσες είναι μια παίκτρια που μπορεί να κάνει την διαφορά τόσο επιθετικά, όσο και από το σερβίς, ενώ η εμπειρία της είναι δεδομένη καθώς έχει αγωνιστεί σε μεγάλα πρωταθλήματα.

Το νέο απόκτημα των «ερυθρολεύκων», καθώς μένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, έχει δηλωθεί και σε ΕΟΠΕ και σε CEV, ήταν η παίκτρια κλειδί στην προπέρσινη σπουδαία ανατροπή του Παναθηναϊκού, όταν ενώ έχανε με 2-0 νίκες από τον Ολυμπιακό, πήρε το πρωτάθλημα. Στην συνέχεια έπαιξε σε Τουρκία και Ιταλία. Στην Μεσίνα, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας πήγε για να την βοηθήσει να ανέβει, αλλά τα οικονομικά προβλήματα που είχε η ομάδα την έκαναν να αναζητήσει νέο σταθμό της καριέρας της με τον Ολυμπιακό να σπεύδει και να κάνει την μεταγραφή.

Όπως αναφέραμε η Καρκάσες θα πάρει τη θέση της Βάνιακ και μαζί τις Ντι Ιούλιο, Στεβάνοβιτς, Αμπντεραχίμ και Κονέο θα αποτελέσει την πεντάδα των ξένων, από τις οποίες στις εντός έδρας αναμετρήσεις θα μπορούν όπως ξέρετε οι τέσσερις.