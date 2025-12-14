Άνετο πέρασμα από Μαρκόπουλο η ΑΕΚ

Μόλις σε μία ώρα και τρία λεπτά η ΑΕΚ πέρασε από το Μαρκόπουλο επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 3-0 και ανέβηκε στην 8η θέση.

Τη νίκη απέναντι στο Μαρκόπουλο πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας με σκορ 0-3. Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή ήταν ανώτερη σε όλες τις κατηγορίες, καθώς είχε 10 μπλοκ έναντι 4 της αντιπάλου του και 8 άσσους έναντι δύο.

Η μεγάλη διαφορά όμως ήταν στην επίθεση με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει τον αγώνα με ποσοστό επιτυχίας 59% έναντι 36% του Μαρκοπούλου.

Για τις νικήτριες πρώτη σκόρερ ήταν η Γιουζτζένκ με 17 πόντους (11/21 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ) ενώ για το Μαρκόπουλο η Καθάριου που αγωνίστηκε και πάλι ως διαγώνια ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους (10/23 επ., 1 άσσος).

Το Μαρκόπουλο προηγήθηκε στο πρώτο σετ με 7-3 και 10-7, αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε το προβάδισμα με 12-13. Οι γηπεδούχες ισοφάρισαν, αλλά ένα σερί 0-7 μετέτρεψε το σκορ σε 13-20, με την ΑΕΚ να κατακτά το σετ με 16-25.

Στα δύο επόμενα σετ το Μαρκόπουλο δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικό λόγω και των απουσιών του, με την ΑΕΚ να επικρατεί με 15-25 και 10-25.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατερλή, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Μαστοράκη, Σταυράτη, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 13-16, 13-21, 16-25

2ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 15-25

3ο σετ: 0-8, 6-16, 9-21, 10-25

*Οι πόντοι του Μαρκόπουλου προήλθαν από 2 άσσους, 27 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 8 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 8 άσσους, 38 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 15-25, 10-25) σε 63'

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 2 (2/5 επ.), Κωτσαρά 1 (0/10 επ., 1 μπλοκ, 30% υπ. - 15% άριστες), Αλλαγιάννη 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ), Καθάριου 11 (10/23 επ., 1 άσσος), Σπανού 10 (10/24 επ., 43% υπ. - 17% άριστες), Γκραμπόφσκα 1 (1 άσσος) / Δήμου (λ, 45% υπ. - 27% άριστες), Οικονόμου, Ανδριοπούλου 3 (3/7 επ., 62% υπ. - 12% άριστες), Λογαρά.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 7 (2/3 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Ντιουφ 9 (9/18 επ., 43% υπ. - 14% άριστες), Καββαδία 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 17 (11/20 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κυπαρίσση 11 (8/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 38% υπ. - 8% άριστες), Σαβάζ 5 (3/3 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 64% υπ. - 45% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 1 (1/2 επ.), Στάικου.

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 13/12

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0 (25-20, 25-14, 25-17)

Άρης – Πανιώνιος 0-3 (20-25, 19-25, 12-25)

ΑΟ Θήρας – ΖΑΟΝ 3-0 (27-25, 25-21, 25-14)

Μίλων – Ηλυσιακός 3-0 (25-22, 25-21, 25-22)

Θέτις Βούλας – Παναθηναϊκός 0-3 (20-25, 16-25, 25-27)

Κυριακή 14/12

Μαρκόπουλο – ΑΕΚ 0-3 (16-25, 15-25, 10-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 24

2. Ολυμπιακός 22

3. Πανιώνιος 18

4. ΖΑΟΝ 18

5. ΑΟ Θήρας 15

6. ΠΑΟΚ 13

7. Μίλων 12

8. ΑΕΚ 12

9. Θέτις 10

10. Μαρκόπουλο 8

11. Ηλυσιακός 6

12. Άρης 4