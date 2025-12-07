Ο Ολυμπιακός καταγγέλλει πως η αποστολή της ομάδας βόλεϊ γυναικών δέχθηκε επίθεση κατά την άφιξή της στο Μετς, για το ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Επίθεση στην αποστολή της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γυμναστήριο του Μετς, καταγγέλλει ο πειραϊκός σύλλογος.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν από τον Ολυμπιακό, όταν η ομάδα έφθασε στο Μετς δέχθηκε επίθεση από 40 περίπου οπαδούς, οι παίκτριες και τα μέλη της αποστολής εκτός από ύβρεις, δέχθηκαν και μπουκάλια, πριν εισέλθουν στο γυμναστήριο.

Το ντέρμπι «αιωνίων» είναι στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volley League και θα αρχίσει στις 19:30, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Είναι η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στη φετινή σεζόν, που προέρχονται από νίκες μεσοβδόμαδα για τα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν την πρώτη τους νίκη στους ομίλους του Champions League.

Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας με 19 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 18 βαθμούς.

