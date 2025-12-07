Ματσάρα στο Μετς με τον Παναθηναϊκό να κάνει δύο τεράστιες ανατροπές στο 4ο σετ και να παίρνει τη νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού παραμένοντας αήττητος.

Σε ένα φοβερό παιχνίδι αντάξιο των δύο μεγάλων ομάδων ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη επικρατώντας με 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-22) του Ολυμπιακού, να φτάσει τους 21 βαθμούς και να είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ήττα μετά από 8 αγωνιστικές. Οι «ερυθρόλευκες» από την πλευρά τους έμειναν στους 19 και την δεύτερη θέση. Μαγική και μάλιστα διπλή ανατροπή για την ομάδα του Κιαπνί στο τέταρτο σετ, όταν δύο φορές βρέθηκε στο -6 και κατάφερε να πάρει το σετ και τη νίκη.

Ντερμπάρα το πρώτο με τον Ολυμπιακό να κάνει το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ, ένα σετ γεμάτο συγκινήσεις και πολύ ωραίο θέαμα και από τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μπει καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-4 με τις Γουάτι, Μπένετ να είναι ασταμάτητες. Στο σημείο εκείνο ο Ολυμπιακός με ένα 5-0 προηγήθηκε και μετά έφτασε και αυτός στο +4 (11-15 και 13-17). Οι «πράσινες» προσπάθησαν από την πλευρά τους να αντιδράσουν και το κατάφεραν φέρνοντας και

πάλι το σετ στα ίδια (18-18 και 19-19). Ο Ολυμπιακός με ένα 2-0 πήγε να πάρει προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε και όλα κρίθηκαν στο 21-21 όταν οι φιλοξενούμενες με ένα 3-0 έφτασαν σε τρία σετ μπολ, με την Βάνιακ να κάνει το 22-25 και το 0-1 για τις «ερυθρόλευκες».

Με άνεση ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός

Το δεύτερο σετ δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον και δεν το είχε γιατί ο Παναθηναϊκός από νωρίς πήρε μια μεγάλη διαφορά που έφτασε και τους 7 πόντους. Μια διαφορά που την κράτησε ως το τέλος με τις «ερυθρόλευκες» σε κανένα σημείο να μην μπορούν να μπουν στο ματς και έτσι επικρατώντας με 25-18 οι «πράσινες» έκαναν το 1-1 ισοφαρίζοντας το ντέρμπι.

«Έσπασαν καρδιές» και ισοφάρισαν οι «πράσινες»

Στο τρίτο σετ είδαμε ακόμα ένα ντέρμπι, για την ακρίβεια μεγαλύτερο και από το πρώτο. Οι «πράσινες» προηγήθηκαν με 14-11, αλλά οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν στον πόντο με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν έτσι μέχρι και το 18-18. Στο σημείο εκείνο το «τριφύλλι» με ένα 3-0 πήρε σημαντικό προβάδισμα και μόλις έφτασε και στο 24-21 έδειξε πως θα έφτανε άνετα στο 2-1. Οι Πειραιώτισσες αντέδρασαν και κατάφεραν να μειώσουν σε 24-23, με την Λαμπκόφσκα να τελειώνει την επίθεση, να κάνει το 25-23 και το 2-1 για τις «πράσινες».

Δύο τεράστιες ανατροπές ο Παναθηναϊκός και μεγάλη νίκη

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ ο Ολυμπιακός βρέθηκε δύο φορές σε θέση φαβορί για να το πάρει και να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ, καθώς προηγήθηκε με 6-12 και 11-17. Και τις δύο ομάδες ο Παναθηναϊκός έβγαλε σπουδαία αντίδραση και με την Παπαγεωργίου στην δεύτερη ανατροπή να είναι καταλυτική από σερβίς και μπλοκ πήρε σπουδαία νίκη επικρατώντας με 3-1 και όπως αναφέραμε παρέμεινε η μόνη ομάδα χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.