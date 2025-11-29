Αντιδρώντας μετά το χαμένο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ στο Ρέντη και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στην κορυφή της Volley League Γυναικών παρέμεινε ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς παρότι έχασαν το πρώτο σετ από την ΑΕΚ, επικράτησαν των «κιτρινόμαυρων» με 3-1 (21-25, 25-15, 25-20, 25-21) και έφτασαν τους 19 βαθμούς. Έτσι παρέμειναν στην πρώτη θέση ό,τι και να γίνει στην Κυριακάτικη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη. Η Ένωση από την άλλη έμεινε στους 6 βαθμούς και βρίσκεται στην 10η θέση.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες μπήκαν πολύ πιο δυνατά συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις από την στιγμή που ανέλαβε τα ηνία ο Κώστας Ταμπουρατζής και πήραν το πρώτο σετ με σχετική ευκολία όπως δείχνει και το 21-25.

Η συνέχεια όμως ανήκε ολοκληρωτικά στις γηπεδούχες που με την Κονέο να είναι ασταμάτητη πήραν επίσης με χαρακτηριστική άνεση τα επόμενα τρία και μαζί και το πολύτιμο τρίποντο.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Επόπτες: Πολάτος, Ανδρέου, Γραμματεία: Ταλάρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 14-16, 19-21, 21-25

2ο σετ: 8-5, 16-9, 21-15, 25-15

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-15, 25-20

4ο σετ: 8-6, 16-10, 21-19, 25-21

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (21-25, 25-15, 25-20, 25-21) σε 103'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Βάνιακ 4 (4/6 επ., 33% υπ. - 8% άριστες), Εμμανουηλίδου 7 (2/7 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (19/59 επ., 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ), Κόνεο 22 (19/38 επ., 3 μπλοκ, 54% υπ. - 35% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. - 55% άριστες), Σαμπάτη (λ), Φακοπουλίδου 6 (5/17 επ., 1 άσσος, 38% υπ. - 29% άριστες).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 1 (1/3 επ.), Μπουρτέα 18 (13/32 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 49% υπ. - 30% άριστες), Καββαδία 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Γιουζγκέντς 16 (15/39 επ., 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 12 (11/36 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 22% άριστες), Σαβάζ 11 (6/14 επ., 5 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 38% υπ. - 25% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 1 (1 άσσος), Πολυνοπούλου 1 (1 μπλοκ), Στάικου.

Η γνώμη του πάγκου

Μπράνκο Κοβάσεβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.): «Σήμερα δεν μου άρεσε με ποιον τρόπο μπήκαμε στο ματς. Σκεφτόμασταν ότι μπορούσαμε να το κερδίσουμε κάνοντας τα μισά πράγματα. Το σερβίς, το μπλοκ και η άμυνα μας ήταν κάτω του μηδενός. Ξεκινήσαμε να βελτιωνόμαστε μετά το πρώτο σετ και μπορέσαμε να κερδίσουμε».

Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.): «Κρατάω την πολύ καλή εικόνα του πρώτου σετ που είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής εβδομάδας που έχουμε κάνει. Στο δεύτερο σετ η Κούμπουρα πήρε πολλές μπάλες και τις τελείωσε, είναι μία αθλήτρια που μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ κρατάω τις καλές μας στιγμές. Δυστυχώς μετά το «20» δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, κάναμε λάθη αλλά δεν μένω σε αυτό. Έχουμε πλέον ένα πολύ σημαντικό ματς για την ιστορία της ΑΕΚ μπροστά μας και επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Θεωρώ πως αν είμαστε πλήρεις μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα».