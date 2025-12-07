Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την μετάδοση της ΕΡΤ στο νικηφόρο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνοντας δύο μεγάλες ανατροπές στο 4ο σετ, κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Ολυμπιακού και να παραμείνει η μοναδική αήττητη ομάδα στην Volley League Γυναικών. Το μεγάλο αυτό ντέρμπι μεταδόθηκε από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2 με τους «πράσινους» με ανακοίνωσή τους να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για την μετάδοση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού από την ΕΡΤ.

Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση ήρθε να προστεθεί στο παλμαρέ της ΕΡΤ και πραγματικά στον Σύλλογο απορούν με αυτά που ειπώθηκαν.

Σε έναν αγώνα λοιπόν που άπαντες έκριναν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο (παρατηρητές,κομισάριος, διαιτητές, ακόμα και ο αντίπαλος…) ο μοναδικός που έδινε μάχη να πει το αντίθετο ήταν ο εκφωνητής της μετάδοσης.

Μάλιστα υπήρξε ένα αφήγημα ότι καθαρίζεται το γήπεδο λόγω της κακοκαιρίας. Ασφαλώς τέτοιες προσεγγίσεις μόνο ως …ψυχαγωγικές μπορούν να εκληφθούν».