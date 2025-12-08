Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Κουμεντάκης, τρίμηνος ο αποκλεισμός του μετά την έφεση
Τον περασμένο Ιούνιο είχε προκληθεί «σεισμός» στο ελληνικό βόλεϊ με την είδηση της τιμωρίας του Ραφαήλ Κουμεντάκη για θετικό δείγμα σε έλεγχο ντόπινγκ. Ο διεθνής Έλληνας ακραίος είχε τιμωρηθεί με 4 χρόνια αποκλεισμό. Μια ποινή που αν ίσχυε τότε θα λέγαμε για ουσιαστικό τέλος της καριέρας τους παίκτη.
Ο Κουμεντάκης κυνήγησε το θέμα και προσέφυγε εναντίον της απόφασης με τον ΕΟΚΑΝ να τον δικαιώνει. Η προσφυγή δεν έγινε για να αμφισβητηθεί η χρήση της συγκεκριμένης απαγορευμένης ουσίας, αλλά για να αμφισβητήσει το ορθόν της ποινής που του επιβλήθηκε με τη συγκεκριμένη σύνθεση της Επιτροπής και να αποδείξει ταυτόχρονα ότι η χρήση της δεν είχε καμία σχέση με την αγωνιστική του απόδοση.
Η εκδίκαση της προσφυγής έγινε στις αρχές του φθινοπώρου και τελικά ο Κουμεντάκης δικαιώθηκε με την ποινή του να μειώνεται στους 3 μήνες και πλέον να μπορεί άμεσα να μπει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού. Ήδη τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και επίσημα προπονήσεις και θα τεθεί στην διάθεση του Αντώνη Βουρδέρη.
