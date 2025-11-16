Το βίντεο που επιβάλλεται να δεις: Η Πέννυ Ρόγκα κάνει... πλάκα και στο βόλεϊ και μας χάρισε τη φάση της χρονιάς, διάρκειας ενός λεπτού!

Η ψυχή της Πέννυ Ρόγκα φάνηκε στη μάχη με τον καρκίνο και επιβεβαιώνεται κάθε φορά που πατά στους αγωνιστικούς χώρους, με μεγάλο παράδειγμα την απίστευτη φάση στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΖΑΟΝ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα τον ΖΑΟΝ για το Volley League Γυναικών, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε ντέρμπι και τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-2, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό σερί τους.

Το παιχνίδι είχε αρκετά εντυπωσιακά διάστημα που αποτελούν κάλλιστα διαφήμιση του γυναικείου βόλεϊ όμως ένα σημείο ήταν που μπορεί να θεωρηθεί και η φάση της χρονιάς αλλά και η απόδειξη του πόσο μεγάλη είναι η δύναμη ενός ανθρώπου.

Η Πέννυ Ρόγκα στάθηκε απέναντι στον καρκίνο, τον νίκησε και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για χάρη του Παναθηναϊκού, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα νικήτριας αλλά και ελπίδας για χιλιάδες ακόμα ανθρώπους που δίνουν αυτή τη μάχη καθημερινά.

Η φάση στο παιχνίδι με τον ΖΑΟΝ στο 5ο σετ είναι βγαλμένο από τις πιο τρελές ιστορίες στο άθλημα. Για ένα ολόκληρο λεπτό, οι αθλήτριες του ΖΑΟΝ πάλευαν με νύχια και με δόντια να πάρουν τον πόντο με τον Παναθηναϊκό να αντιστέκεται με συνεχείς άμυνες.

Από τις οκτώ συνολικά που έγιναν, η Πέννυ Ρόγκα με αυτοθυσία και με κάθε τρόπο, ήταν εκείνη που έσωσε τις επτά (!) κάνοντας στην κυριολεξία μία ανατριχιαστική εμφάνιση με κατάθεση ψυχής.

Για αυτό και στο τέλος αυτού του πόντου, ήρθε η έκρηξή της με τον πανηγυρισμό της, κάνοντας και τις συμπαίκτριες να πάνε κατευθείαν κοντά της να τη συγχαρούν.

Δείτε τις απίστευτες άμυνες της Ρόγκα: