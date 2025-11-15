Σε ένα μεγάλο ντέρμπι που διεξήχθη στο Μετς ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του ΖΑΟΝ συνεχίζοντας το αήττητο σερί του, με τις νεοφώτιστες ωστόσο να κλέβουν την παράσταση.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η 5η αγωνιστική στην Volley League Γυναικών. Στο κλειστό του Μετς ο Παναθηναϊκός και ο ΖΑΟΝ πάλεψαν μέχρι τέλους για τη νίκη με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11) και να κάνουν το πέντε στα πέντε στο φετινό πρωτάθλημα. Εξαιρετικές οι φιλοξενούμενες που χωρίς την παραμικρή αμφιβολία μπορεί να έχασαν το ματς, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Με το δίποντο αυτό ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 12 βαθμούς,. Έχοντας όπως αναφέραμε πέντε στα πέντε, ωστόσο αν ο Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ πάρουν τρίποντο κόντρα σε Πανιώνιο την Κυριακή και την ΑΕΚ το Σάββατο αντίστοιχα, θα ανέβουν αυτοί στην κορυφή. Ο ΖΑΟΝ από την πλευρά του συνεχίζοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις πήγε να κάνει τεράστια ανατροπή, αλλά με τον πόντο που πήρε έφτασε τους 9 και παρέμεινε στην 4η θέση.

Στα του αγώνα στα δύο πρώτα σετ οι «πράσινες» μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν με άνεση το πρώτο και έστω λίγο πιο δύσκολα και το δεύτερο. Μετά το 2-0 όμως οι φιλοξενούμενες ρίσκαραν ακόμα περισσότερο στο σερβίς μη έχοντας κάτι να χάσουν, έκλεισαν καλύτερα στο μπλοκ και μπόρεσαν να φτάσουν στο 2-2 παίρνοντας σχετικά άνετα και τα δύο σετ, καθώς άφησαν τις αντίπαλές τους κάτω από τους 20 πόντους.

Έτσι όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να γνωρίσει την εντός έδρας ήττα, μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 4-1. Ο ΖΑΟΝ από την πλευρά του κατάφερε να αντιδράσει και μείωσε σε 5-4 και μέχρι το 9-7 οι γηπεδούχες ξέφευγαν με 2 και οι φιλοξενούμενες μείωναν στον πόντο. Στο σημείο εκείνο το «τριφύλλι» κατάφερε να ξεφύγει με 5 (13-8). Ωστόσο ενώ όλα έδειχναν πως είχαν τελειώσει τα κορίτσια του Μπάμπη Μυτσκίδη κατάφεραν να μειώσουν στους 2 (13-11), αλλά έμειναν από δυνάμεις με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 15-11 και να παίρνει τη νίκη.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Κατερλή, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Τσιλάλης, Τρίκκα, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-11, 21-14, 25-16

2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-21

3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 18-25

4ο σετ: 4-8, 10-16, 13-21, 19-25

5ο σετ: 5-1, 10-7, 12-8, 15-11

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 55 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 4 άσσους, 54 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11) σε 123'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/6 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Γουάιτ 13 (13/30 επ., 45% υπ. - 18% άριστες), Τάνη 6 (6 μπλοκ), Μπένετ 20 (17/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάμανταν 23 (17/28 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 4 (3/13 επ., 1 άσσος, 43% υπ. - 29% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 36% υπ. - 27% άριστες), Ρόγκα (λ, 25% υπ. - 6% άριστες), Ράπτη (0/9 επ., 33% υπ. - 17% άριστες), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Παπά 1 (1/1 επ.).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 19% υπ. - 6% άριστες), Γράβαρη 11 (6/13 επ., 5 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπεκτάς 6 (5/21 επ., 1 άσσος, 59% υπ. - 18% άριστες), Κραϊντούμπα 21 (19/55 επ., 2 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 49% υπ. - 33% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 1 (1/3 επ.), Νικόλοβα 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες), Μπλιάτσιου.

Η γνώμη του πάγκου

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Είχαμε κάνει την απαραίτητη προετοιμασία για ένα σκληρό ματς όπως και ήταν. Ο αντίπαλος είναι μια ποιοτική ομάδα στην υποδοχή και είχαμε προσαρμοστεί σε αυτό. Όταν άλλαξε αυτό το δεδομένο μας δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα. Ξέραμε ότι θα έρθουν και θα παίξουν καλά από τη στιγμή που δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Στο τέλος καταφέραμε και επανήλθαμε από τη δύσκολη κατάσταση και μπήκαμε δυνατά και επιθετικά στο τάι μπρέικ. Είμαι χαρούμενος που προστατεύσαμε την έδρα μας και είμαι χαρούμενος που κερδίζουμε. Είμαστε στην αρχή ακόμα και όλες οι ομάδες βελτιώνονται. Εμείς αρχίζουμε και προπονούμαστε με πληρότητα σιγά σιγά και δημιουργούμε και φτιαχνόμαστε».

Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Είχαμε μια καλή και σταθερή αρχή στο παιχνίδι μας και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΖΑΟΝ. Φέτος αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα ότι δεν υπάρχει κανένα εύκολο ματς στο πρωτάθλημα. Δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο και δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του Παναθηναϊκού ούτως ή άλλως. Απλά δείξαμε σε κάποια σημεία αδυναμία, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος και μπήκε στο ματς. Η τρέλα που βγάζουμε είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας μας και της νίκης. Ζοριστήκαμε αρκετά στην υποδοχή αλλά με μπλοκ και καλή άμυνα καταφέραμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Κατερίνα Γιώτα (Ζ.Α.Ο.Ν.): «Όταν παίζεις με μία ομάδα με διαφορετικούς στόχους, έχεις την δυνατότητα να παίξεις πιο ελεύθερα και να ευχαριστηθείς το παιχνίδι. Η δυσκολία ήταν να μπούμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, οπότε από το τρίτο σετ και εμτά βρήκαμε τα πατήματά μας. Ασχέτως της ήττας, είμαστε χαρούμενες για τον βαθμό σε μία δύσκολη έδρα απέναντι σε έναν αντίπαλο με υψηλούς στόχους. Είμαστε μία νέα ομάδα που ακόμα μαθαίνει η μία την άλλη. Σίγουρα οι μικροαλλαγές που κάναμε βοήθησαν. Θέλει και λίγο τύχη, ίσως ο Παναθηναϊκός να μην περίμενε να αντισταθούμε τόσο. Κρατάμε τον βαθμό που πήραμε».

Μπάμπης Μυτσκίδης (Ζ.Α.Ο.Ν.): «Η προσπάθεια από το τρίτο σετ και μετά ήταν συγκλονιστική. Τα κορίτσια κατέθεσαν τη ψυχή τους. Μπήκαμε στο παιχνίδι και αυξήσαμε τη πίεση στο σερβίς. Δίκαια πήραμε τα δύο σετ, στο τάι μπρέικ μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λίγο καλύτερα. Κρατάμε τον βαθμό. Είναι νωρίς ακόμα, συνεχίζουμε απέναντι στον Μίλωνα, άλλο έναν δύσκολο αγώνα. Είχαμε υπομονή και αργήσαμε να καταλάβουμε τι γινόταν στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι υπερεκτιμήσαμε τον Παναθηναϊκό, ίσως τον φοβηθήκαμε. Ισορροπήσαμε μετά και μπορέσαμε μέσω του σερβίς μας να παίξουμε καλά τακτικά στο μπλοκ-άμυνα».