Το απόλυτο στις νίκες συνέχισε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-2 της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Χωριό, συνέχισαν το αήττητο και παρέμειναν στην κορυφή έχοντας ως συγκάτοικους τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Μεγάλο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Χωριό με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παλεύουν ως το τέλος για τη νίκη. Μια νίκη που πήραν οι «πράσινες» επικρατώντας με 3-2 (23-25, 25-22, 22-25, 25-23, 09-15) συνεχίζοντας το αήττητο σερί τους και παρέμειναν στην κορυφή φτάνοντας στους 10 βαθμούς όσους έχουν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τις νικήτριες η Μικάγια Γουάιτ που σταμάτησε στους 31 πόντους, ενώ για τις ηττημένες εξαιρετική η Ντιούφ με 26.

Η Αμερικανίδα ακραία του Παναθηναϊκού ήταν συνολικά ασταμάτητη και σε πέντε σετ έκανε μόλις 5 λάθη, οδηγώντας την ομάδα της στο 4Χ4 στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πάλεψε το παιχνίδι, έφτασε κοντά στη νίκη αλλά κάποια λάθη στο τάι μπρέικ της στοίχισαν τον αγώνα. Αυτή είναι η πρώτη ήττα της Ένωσης από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα πρώτου προπονητή ο Κώστας Ταμπουρατζής.

Πριν την έναρξη του αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής για τον αδικοχαμένο φίλαθλο της ΑΕΚ Μάριο Ρουμπή, ενώ οι αθλήτριες της ομάδας παρέδωσε στη Θύρα 21 μία ανθοδέσμη.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Οικονόμου Β., Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Πεσίνογλου, Γεώργας, Γραμματεία: Ταλάρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 14-16, 21-19, 23-25

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 25-22

3ο σετ: 7-8, 12-16, 19-21, 22-25

4ο σετ: 5-8, 16-15, 21-19, 25-23

5ο σετ: 3-5, 6-10, 8-12, 9-15

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 79 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (23-25, 25-22, 22-25, 25-23, 09-15) σε 143'

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Πολυνοπούλου 1 (1/5 επ.), Βάλκοβα 8 (3/6 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Ντιουφ 26 (23/53 επ., 3 μπλοκ, 26% υπ. - 21% άριστες), Γιουζγκέντς 16 (14/32 επ., 2 άσσοι), Κυπαρίσση 20 (17/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. - 36% άριστες), Σαβάζ 8 (6/14 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 47% υπ. - 47% άριστες), Κλέπκου, Κοκότη 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 31 (29/51 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 35% υπ. - 26% άριστες), Μπένετ 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 6 (3/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σάμανταν 13 (10/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 8 (6/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντίνου 5 (5/11 επ., 50% υπ. - 36% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 57% υπ. - 52% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη (83% υπ. - 50% άριστες), Λαμπκόφσκα 13 (10/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 47% υπ. - 35% άριστες), Παπά 3 (3/6 επ.).

Η γνώμη του πάγκου

Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.): «Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Εμείς σε κάποια σετ διαχειριστήκαμε καλά κάποιες στιγμές, σε κάποιες άλλες όχι. Κάθε εβδομάδα είμαστε και καλύτερα, δουλεύουμε πολύ. Είχαμε τρεις απουσίες που μας στοίχισαν πολύ στις περιστροφές σήμερα, αλλά και στις προπονήσεις. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε τη νίκη, αλλά αφιερώνουμε τελικά την προσπάθεια μας στο παιδί που χάθηκε. Εγώ είμαι και από τη Νέα Αρτάκη, τι να πω... Να ήταν το τελευταίο. Εμείς ως ομάδα θα είμαστε σύντομα πολύ καλύτερα».

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έπαιξε όμορφο βόλεϊ και δυσκολευτήκαμε να προσαρμοστούμε στην επιθετικότητά της. Δεν προπονηθήκαμε όπως θα θέλαμε αυτή την εβδομάδα λόγω κάποιων μικροπροβλημάτων. Ο αντίπαλος μας πίεσε. Είμαι χαρούμενος γιατί μείναμε αήττητοι αλλά μάθαμε και πολλά. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό».

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Ζ.Α.Ο.Ν. – Μαρκόπουλο: 3-1 (25-17, 24-26, 25-17, 25-18)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Άρης – Ολυμπιακός: 0-3 (15-25, 16-25, 22-25)

Ηλυσιακός – Π.Α.Ο.Κ. F&U: 1-3 (22-25, 22-25, 25-22, 21-25)

Μίλων – Θέτις: 2-3 (25-23, 17-25, 25-23, 19-25, 13-15)

Πανιώνιος Betsson – Α.Ο. Θήρας: 3-1 (20-25, 25-15, 25-20, 25-22)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Α.Ε.Κ. – Παναθηναϊκός: 2-3 (23-25, 25-22, 22-25, 25-23, 9-15)

Η βαθμολογία:

1. Παναθηναϊκός 10

2. Ολυμπιακός 10

3. ΠΑΟΚ 10

4. ΖΑΟΝ 8

5. Πανιώνιος 7

6. Μαρκόπουλου 6

7. Μίλων 6

8. ΑΕΚ 5

9. ΑΟ Θήρας

10. ΑΣΠ Θέτις 4

11. Ηλυσιακός 4

12. Άρης 0

Η επόμενη αγωνιστική:

15/11 – 17:00, Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ:

15/11 – 18:00, Μαρκόπουλο – Μίλων:

15/11 – 18:00, Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson:

15/11 – 19:00, ΑΟ Θήρας – Ηλυσιακός:

15/11 – 19:00, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ:

15/11 – 19:30, Θέτις Βούλας – Άρης