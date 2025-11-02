Ολυμπιακός - Μίλων 3-0: Επιστροφή στις νίκες οι «ερυθρόλευκες»
Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ του Μίλωνα στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.
Οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο πρώτο παιχνίδι με την ουγγρική Βάσας την Τετάρτη (5/11, 19.00) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.
Ο Μίλων γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, έμεινε στους 5 βαθμούς και θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα (3/11) τη προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Θέτιδα για την 4η αγωνιστική.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Άνετη πρόκριση στο Βέλγιο και κόντρα στην Βάσας θα παλέψει για μια θέση στους ομίλους
Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός με τα σερβίς της Κόνεο προηγήθηκε με 5-0, η διαφορά έφτασε σε διψηφιο αριθμό γρήγορα (14-4), για να γίνει το 25-10 με επίθεση της Κολομβιανής ακραίας.
Στο δεύτερο σετ ο Μίλων με συνεχόμενα μπλοκ από την Σκουλούδη και τη Σάρις προηγήθηκε με 2-6. Μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε ο Κοβάτσεβιτς, οι ερυθρόλευκες πέρασαν μπροστά με 7-6 αλλά η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρέμενε κοντά στο σκορ μέχρι το 15-16. Τρεις συνεχόμενες επιθέσεις της Αμπντεραχίμ έκαναν το 18-16, ο Ολυμπιακός σε εκείνο το σημείο πήρε τον έλεγχο του σετ και το 2-0 έγινε με επίθεση της Κούμπουρα για το 25-17.
Στο τρίτο σετ η ομάδα του Πειραιά είχε το προβάδισμα αλλά ο Μίλωνας πάντα έβρισκε τρόπους να μένει κοντά στο σκορ. Όμως, μετά το 15-14 ο Ολυμπιακός με συνεχόμενες καλές άμυνες και κόντρα επιθέσεις ξέφυγε με +5 (19-14), για να τελειώσει το σετ και τον αγώνα η Στεβάνοβιτς.
Διαιτητές: Ράντσιου, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Τουλής, Πολάτος, Γραμματεία: Καλιγέρη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-7, 25-10
2ο σετ: 8-7, 15-16, 21-17, 25-17
3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-19
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 51 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 25 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-17, 25-19) σε 67'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 16 (12/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (14/25 επ., 61% υπ. - 39% άριστες), Κόνεο 11 (10/19 επ., 1 άσσος, 67% υπ. - 22% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (1/2 επ., 2 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. - 47% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 1 (1/1 επ.).
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 8 (8/24 επ.), Σάρις 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 12% άριστες), Σαλκούτε 8 (7/31 επ., 1 μπλοκ, 24% υπ. - 18% άριστες), Σκουλούδη 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μπρουκς 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα / Τζαγκαράκη (λ, 33% υπ. - 17% άριστες), Χάνα (λ), Χατζηγρηγορίου, Κίντου, Σπανάκη 1 (1/2 επ.).
