Μια ανάσα από την επιστροφή του στους ομίλους του Champions League είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν και μέσα στο Βέλγιο της Αστερίξ με 3-0, προκρίθηκαν στον 3ο προκριματικό και απέναντι στην Βάσας θα παλέψουν για το χρυσό εισιτήριο.

Ένα βήμα από την πρόκριση στους ομίλους του Champions League απέχει πλέον ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 0-3 (21-25, 20-25, 23-25) της Αστερίξ Μπέβερεν στο Βέλγιο. Πλέον η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει τη Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου με έπαθλο μία θέση στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσειβτς υπερίσχυσε στο σερβίς με 10 άσσους έναντι κανενός της αντιπάλου του, ενώ έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Μιλίτσα Κούμπουρα με 13 πόντους.

*Οι πόντοι της Αστερίξ προήλθαν από 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 10 άσσους, 45 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)

ΑΣΤΕΡΙΞ ΜΠΕΒΕΡΕΝ (Κρις Βάσνικ): Βαν Σας 2 (2/4 επ.), Οβερβάτερ, Κορεβαάρ 12 (8/15 επ., 4 άσσοι), Κος 8 (8/21 επ., 40% υπ., 13% άριστες), Στράγκιερ 12 (12/39 επ., 39% υπ., 19% άριστες), Μέιγερς 3 (3/12 επ.), / Ντεμπούκ (λ, 53% υπ., 29% άριστες), Νέουφκενς, Γκίλσον 8 (7/16 επ., 1 μπλοκ), Φράνσεν 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Μπέρτελς 1 (1/6 επ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (0/2 επ., 4 μπλοκ), Κούμπουρα 13 (12/28 επ., 1 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 11 (5/8 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 10 (8/18 επ., 2 άσσοι, 60% υπ., 27% άριστες), Κόνεο 11 (11/23 επ., 50% υπ., 20% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 38% υπ., 38% άριστες), Σαμπάτη (λ), Τερζόγλου 7 (3/4 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ),

Κούμπουρα: «Περήφανη για την ομάδα μου»

Η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, Μίλιτσα Κούμπουρα ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα τα εξής: «Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου! Κάναμε ένα μικρό, αλλά σημαντικό βήμα προς τον στόχο μας στην Ευρώπη. Τώρα, πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για την Κυριακή και να κάνουμε μια δυνατή εμφάνιση στο πρωτάθλημα».