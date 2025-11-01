Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μεγάλη και άνετη νίκη επί του Πανιωνίου επικρατώντας με 3-0.

Οι «ασπρόμαυρες» πανηγύρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, υποχρεώνοντας αντίστροφα τον Πανιώνιο στη δεύτερη διαδοχική του ήττα (τρίτη αν συνυπολογίσουμε και τον μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό αγώνα με τον ΑΟ Θήρας).

Ο Δικέφαλος έδωσε μόλις έναν άσσο σε όλο το ματς και ήταν εμφανώς καλύτερος πάνω στο φιλέ καθώς Τάουμπνερ (+11 πόντοι), Σίζαρ (+10 πόντοι) και Σαντιάγο (+13) κυριάρχησαν των αντιπάλων τους όπου μόνο η Ατανασίεβιτς (+13 πόντους) απειλούσε επιθετικά.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Τοσουνίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Δημητρίου, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Βασδέκης, Ψύχου, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-2, 16-6, 21-16, 25-19

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-13, 25-20

3ο σετ: 8-3, 16-8, 21-11, 25-17

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-20, 25-17) σε 82'.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσσους, 53 επιθέσεις, 69 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 1 άσσο, 33 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 16 (15/35 επ., 1 μπλοκ), Τοντάι 6 (4/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σίζαρ 16 (13/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 69% υπ.-25% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Σαντιάγο 16 (15/27 επ., 1 άσσος, 65% υπ.-45% άριστες), Κιουτσιούκη 6 (4/7 επ., 2 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 65% υπ.-41% άριστες), Αντύπα, Αρμουτσή, Καραφουλίδου.

Πανιώνιος Betsson (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ.-27% άριστες), Κοβαλέφσκα, Ατανασίεβιτς 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ, 62% υπ.-25% άριστες), Λόχμαντσουκ 2 (2/5) , Λαμπρούση, Καρέλλια 2 (0/4 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 58% υπ.-37% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού, Αλεξάκου 9 (6/30 επ., 3 μπλοκ), Φλιάκου 1 (1 μπλοκ), Ζακχαίου 7 (4/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Γιαπάνης (προπονητής ΠΑΟΚ F&U):«Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, τα κορίτσια ακολούθησαν την τακτική, ακόμη κι όταν έπρεπε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη διάρκεια του αγώνα. Βρήκαμε τις αδυναμίες του αντιπάλου, τις εκμεταλλευτήκαμε, πήραμε μια σημαντική νίκη και προχωράμε. Ο στόχος είναι παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιωνόμαστε και θα δούμε που θα φτάσουμε»

Ντράγκαν Νέσιτς (προπονητής Πανιωνίου Betsson): «Δεν μπορέσαμε να βρούμε ρυθμό από το σερβίς μας και διευκολύναμε έτσι το έργο τους ΠΑΟΚ, ενώ το σερβίς του αντιπάλου ήταν καλό. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση μας, μας κόστισαν σήμερα. Όσον αφορά το μέλλον, ο Πανιώνιος θα κατακτήσει τα πάντα αυτή τη σεζόν».