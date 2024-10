Με ένα κοινό διαρκείας θα μπορούν οι φίλοι του Πανιώνιου να στηρίξουν τα τμήματα βόλεϊ του συλλόγου, όπως ανακοίνωσε η «κυανέρυθρη» διοίκηση.

Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προέβη η διοίκηση του Ερασιτέχνη Πανιώνιου, η οποία εξέδωσε κοινό εισιτήριο διαρκείας για τα τμήματα βόλεϊ του συλλόγου.

Την προώθηση αυτής της καινοτομίας ανέλαβαν οι πρωταγωνιστές των τμημάτων βόλεϊ, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να κάνουν το απαραίτητο promo για τα εισιτήρια διαρκείας.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης καινοτομεί για τη σεζόν 2024-2025, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να στηρίξουν και τις δύο ομάδες βόλεϊ του συλλόγου μας με ένα κοινό εισιτήριο διαρκείας! Με το νέο εισιτήριο διαρκείας, οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλους τους εντός έδρας αγώνες της γυναικείας ομάδας στη Volleyleague και της ανδρικής ομάδας στην Pre-League, περισσότερους από 25 συνολικά αγώνες, στο ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Βαρίκας.

Τιμές Εισιτηρίων Διαρκείας:

Απλό Εισιτήριο (Θύρες 1 & 3): 50 ευρώ

VIP Εισιτήριο: 150 ευρώ

Courtside Εισιτήριο: 200 ευρώ

Γίνετε μέρος της ομάδας και στηρίξτε τις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών μας σε μια συναρπαστική χρονιά γεμάτη δράση, πάθος και αγωνιστικότητα! Εξασφαλίστε τη θέση σας στην εξέδρα και ζήστε την εμπειρία του βόλεϊ στο ανώτατο επίπεδο.

Πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων:

Έναρξη: Κυριακή 6/10

Διαθέσιμα σημεία πώλησης: Αποκλειστικά μέσω της go-out

Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]

Στηρίξτε τον Πανιώνιο και γίνετε κομμάτι της επιτυχίας του!

BE PART OF THE TEAM!».