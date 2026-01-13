Τα highlights της επικής ανατροπής του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός: Τα highlights της επικής ανατροπής κόντρα στον Παναθηναϊκό
O Ολυμπιακός χρειάστηκε την ολική ανατροπή για να κατακτήσει το Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό και το πέτυχε, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τον «αιώνιο» αντίπαλό τους με 3-2 σετ και κατέκτησαν πανηγυρικά τον τίτλο στον τελικό που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκόπουλου.
Το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 25-20, 25-15, όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν χαρακτήρα, ισοφάρισαν σε 2-2 (25-17, 26-24) και κυριαρχώντας στο 5ο σετ με 15-9 έφθασαν πανάξια στο 4ο Super Cup της ιστορίας τους, ένας τίτλος που ήρθε μετά την κατάκτηση και του League Cup.
Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε για τους νικητές ο Ατανασίεβιτς με 24 πόντους, (17/30 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), ενώ κομβική ήταν η παρουσία του Δαλακούρα με επτά πόντους (5/9 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.