Τα highlights της επικής ανατροπής του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός νικώντας με ολική ανατροπή τον Παναθηναϊκό, κατέκτησε το 4ο Super Cup της ιστορίας του στο βόλεϊ ανδρών.

O Ολυμπιακός χρειάστηκε την ολική ανατροπή για να κατακτήσει το Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό και το πέτυχε, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τον «αιώνιο» αντίπαλό τους με 3-2 σετ και κατέκτησαν πανηγυρικά τον τίτλο στον τελικό που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκόπουλου.

Το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 25-20, 25-15, όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν χαρακτήρα, ισοφάρισαν σε 2-2 (25-17, 26-24) και κυριαρχώντας στο 5ο σετ με 15-9 έφθασαν πανάξια στο 4ο Super Cup της ιστορίας τους, ένας τίτλος που ήρθε μετά την κατάκτηση και του League Cup.



Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε για τους νικητές ο Ατανασίεβιτς με 24 πόντους, (17/30 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), ενώ κομβική ήταν η παρουσία του Δαλακούρα με επτά πόντους (5/9 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες).