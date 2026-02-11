Ολυμπιακός – Μίλωνας 3-1: Σε ακόμα ένα Final Four οι «ερυθρόλευκες»
Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα (χρονικά) που εξασφάλισε την πρόκριση της στο ALLWYN Final Four που θα διεξαχθεί 5-7 Μαρτίου στη Χαλκίδα. Ο Μίλωνας ήταν αρκετά μαχητικός, κατάφερε να μειώσει σε 2-1, αλλά οι ερυθρόλευκες δεν επέτρεψαν να εξελιχθεί η πρόκριση σε θρίλερ. Στα δύο πρώτα σετ υπήρχε ισορροπία στην αρχή (8-8 στο πρώτο, 9-9 στο δεύτερο) με τον Ολυμπιακό εκεί να τρέχει εντυπωσιακά σερί και να φτάνει εύκολα στο 2-0.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης στο γ' σετ ξεκίνησε μ' ένα γρήγορο 0-4, με τη διαφορά να μεγαλώνει (2-8, 5-12). Οι ερυθρόλευκες πλησίασαν σε 10-13 και 12-15, δεν μπόρεσαν όμως να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά με το σετ να κλείνει στο 19-25. Οι ερυθρόλευκες απάντησαν στη μείωση του σκορ μ' ένα γρήγορο 5-0 στην εκκίνηση του δ' σετ και δεν άφησαν τον Μίλωνα να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή, φτάνοντας άνετα στο 25-14.
Διαιτητές: Γεωργιάδης, Βουδούρης, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Ανδρέου, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Μπίτσικα.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-7, 16-10, 21-12, 25-14
2ο σετ: 5-8, 16-11, 21-13, 25-16
3ο σετ: 2-8, 12-16, 15-21, 19-25
4ο σετ: 8-3, 16-10, 21-12, 25-14
Τα σετ: 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14) σε 89'.
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 64 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 5 άσσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Εμμανουηλίδου 9 (5/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (21/45 επ., 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 11 (7/8 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ.-33% άριστες), Κονέο 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.-28% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 50% υπ.-33% άριστες), Σαμπάτη (λ), Καραγιάννη, Οικονομίδου 2 (2/4 επ.), , Αμπντεραχίμ 9 (9/20 επ., 36% υπ.-36% άριστες), Ζαφειρίου .
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 15 (15/51 επ., 11% υπ.-11% άριστες), Χάτσον 9 (9/33 επ., 44% υπ.-23% άριστες), Πήττα 10 (4/8 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ζαφειρίου 7 (6/19 επ., 1 άσσος, 33% υπ.-20% άριστες), Αργυρίου 10 (6/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα (0/2 επ.) / Ωραιοπούλου (λ), Χάνα (λ, 44% υπ.-22% άριστες), Λεονταρίδου, Σκουλούδη, Μπρουκς 2 (2/3 επ.)
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών
Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14)
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25)
Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ. 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)
