Πανιώνιος: Το απόλυτο «πάρτι» στη Νέα Σμύρνη για τον ιστορικό τίτλο! (vids)

Ο Πανιώνιος

Η νύχτα - μέρα έγινε στη Νέα Σμύρνη που ζει ιστορικές στιγμές με τον Πανιώνιο μετά την κατάκτηση του Super Cup στο βόλεϊ γυναικών!

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου κατέκτησε το Super Cup και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του τμήματος! Είναι ο πρώτος τίτλος ever σε άνδρες αλλά και γυναίκες στο βόλεϊ, κάτι που σημαίνει ότι ο Ιστορικός ζει πολύ μεγάλες στιγμές. Αυτή η επικράτηση στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό με 3-2 σετ συνιστά τεράστια επιτυχία και επειδή είναι ο πρώτος τίτλος αποτελεί κα κάτι παραπάνω από ένα τρόπαιο.

Πανιώνιος

Παρά το προχωρημένο της ώρας το... πάρτι στη Νέα Σμύρνη κράτησε μέχρι πρωίας τόσο έξω από το κλειστό του συλλόγου όσο και μέσα σε αυτό. Πάνω από 1.00 φίλοι του Πανιωνίου αποθέωσαν παίκτριες, προπονητή αλλά και τους ανθρώπους της ομάδας, άναψαν καπνογόνα, φώναξαν συνθήματα και γενικά πανηγύρισαν έξαλλα αυτόν τον τίτλο. Η Νέα Σμύρνη έβαλε τα γιορτινά της και απόψε δεν θα κοιμηθεί γιορτάζοντας αυτό το τρόπαιο. Δείτε πιο κάτω τα βίντεο του Gazzetta.

@Photo credits: INTIME
     

    ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΒΟΛΕΙ Τελευταία Νέα