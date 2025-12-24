Πανιώνιος: Το απόλυτο «πάρτι» στη Νέα Σμύρνη για τον ιστορικό τίτλο! (vids)
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου κατέκτησε το Super Cup και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του τμήματος! Είναι ο πρώτος τίτλος ever σε άνδρες αλλά και γυναίκες στο βόλεϊ, κάτι που σημαίνει ότι ο Ιστορικός ζει πολύ μεγάλες στιγμές. Αυτή η επικράτηση στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό με 3-2 σετ συνιστά τεράστια επιτυχία και επειδή είναι ο πρώτος τίτλος αποτελεί κα κάτι παραπάνω από ένα τρόπαιο.
Παρά το προχωρημένο της ώρας το... πάρτι στη Νέα Σμύρνη κράτησε μέχρι πρωίας τόσο έξω από το κλειστό του συλλόγου όσο και μέσα σε αυτό. Πάνω από 1.00 φίλοι του Πανιωνίου αποθέωσαν παίκτριες, προπονητή αλλά και τους ανθρώπους της ομάδας, άναψαν καπνογόνα, φώναξαν συνθήματα και γενικά πανηγύρισαν έξαλλα αυτόν τον τίτλο. Η Νέα Σμύρνη έβαλε τα γιορτινά της και απόψε δεν θα κοιμηθεί γιορτάζοντας αυτό το τρόπαιο. Δείτε πιο κάτω τα βίντεο του Gazzetta.
🔴🔵🔥 Η νύχτα-μέρα στη Νέα Σμύρνη που ζει ιστορικές στιγμές με τον Πανιώνιο!
🏆 Η ομάδα βόλει γυναικών κατέκτησε το Σούπερ Καπ και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του τμήματος!
🎥@Fokara1975 #panionios pic.twitter.com/2rLF7kn7oc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 24, 2025
🔴🔵 «Τρέλα» στη Νέα Σμύρνη τα ξημερώματα για τον Πανιώνιο μετά την ιστορική κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γυναικών στο βόλει!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 24, 2025
🎥 @Fokara1975 #panionios pic.twitter.com/hTrm0cMMpF
🔴🔵 Οι φίλοι του Πανιωνίου δεν κοιμούνται απόψε!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 24, 2025
Κάνουν χαμό στο «Ανδρέας Βαρικας»!
🎥 @Fokara1975 #panionios pic.twitter.com/83x61qWGTi
