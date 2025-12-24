Σε έναν απίστευτο τελικό Σούπερ Καπ, ο Πανιώνιος έγραψε ιστορία επικρατώντας με 3-2 του Ολυμπιακού και πήρε τον πρώτο του τίτλο.

Ιστορική ημέρα για τον Πανιώνιο με την ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς να νικάει με 3-2 (22-25, 25-23, 26-24, 19-25, 12-15) τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σούπερ Καπ και να κατακτά τον πρώτο του τίτλο. Φοβερή Ραχίμοβα και Ζακχαίου, απίστευτος τελικός διαφήμιση για το άθλημα.

Άντεξε ο Πανιώνιος και έκανε το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ήταν ντέρμπι, όπως άλλωστε αναμενόταν. Οι «κυανέρυθρες» κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά που έφτασε τους τρεις πόντους (8-11) και την κράτησε ως το 17-20. Στο σημείο εκείνο οι «ερυθρόλευκες» δυναμώνοντας στο μπλοκ κατάφεραν να ισοφαρίσουν, όπως οι τυπικά φιλοξενούμενες άντεξαν σε αυτή την πίεση και έκαναν το 0-1 παίρνοντας το σετ με 22-25 μετά από δύο συνεχόμενα λάθη της Κούμπουρα.

Ντέρμπι από το... πουθενά και 1-1 ο Ολυμπιακός

Στο δεύτερο σετ η αλήθεια είναι πως φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα κάνει και με άνεση το 1-1. Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν πολύ δυνατά και κατάφεραν από νωρίς να πάρουν μια μεγάλη διαφορά, με την Στεβάνοβιτς να κυριαρχεί στο φιλέ. Μια διαφορά που έφτασε και τους 8 (15-7), ωστόσο εκεί που όλα έδειχναν πως θα γίνει και με άνεση το 1-1, ο Πανιώνιος αντέδρασε και κατάφερε σιγά σιγά να μειώσει στους 2 και μετά στον πόντο (24-23). Εκεί η Κούμπουρα έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλες, να τελειώνει τέτοιες φάσεις και έτσι έγινε το 1-1 για τον Ολυμπιακό.

Απίθανη ανατροπή και 2-1 ο Ολυμπιακός

Στο τρίτο σετ και πάλι είχαμε ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να προηγείται αρχικά με 12-8 μπαίνοντας καλύτερα και τον Πανιώνιο να απαντά και να κάνει το 12-15 με ένα δικό του 7-0. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι μαζί μέχρι και το 19-19 με τις «κυανέρυθρες» να καταφέρνουν να κάνουν το 21-24 και να βρίσκονται μια ανάσα από το να πάρουν το προβάδισμα. Στο σημείο εκείνο πήγε στο σερβίς η Κούμπουρα και όλα άλλαξαν. Οι Πειραιώτισσες έκαναν ένα φοβερό 5-0 και πήραν το σετ με 26-24 παίρνοντας μαζί και το προβάδισμα.

Με κομβικές την Ζακχαίου και Αλεξάκου ο Πανιώνιος ισοφαρίζει

Στο τέταρτο σετ ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 4-8, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και να ισοφαρίζει σε 10-10. Στην συνέχεια ολι δύο ομάδες πήγαινα μαζί μέχρι και το 17-17 με τις τυπικά φιλοξενούμενες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική Ζακχαίου, ενώ και η Αλεξάκου έδωσε σημαντική πνοή. Στο 17-17 ο Πανιώνιος έκανε ένα 3-0, έφτασε μετά στο 18-24 και με επίθεση της Ελληνίδας ακραίας πήρε το σετ με 19-25 ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Απίθανο τάι μπρέικ με τον Πανιώνιο να γράφει ιστορία

Και στο πέμπτο σετ είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι αντάξιο των δύο μεγάλων ομάδων. Ο Πανιώνιος στην αλλαγή τερέν κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα τριών πόντων (5-8), με τον Ολυμπιακό όχι απλά να αντιδρά αλλά να καταφέρνει να κάνει το +2 με 12-10. Στο σημείο εκείνο όμως οι τυπικά φιλοξενούμενες έκλεισαν εξαιρετικά στο μπλοκ και με μια φοβερή αντεπίθεση πήραν την τεράστια νίκη επικρατώντας με 12-15 και παίρνοντας το πρώτο τίτλο στην ιστορία τους.