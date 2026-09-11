Pre League ανδρών : Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος
Πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/9) στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος του πρωταθλήματος της Pre League ανδρών.
Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:
- 1η Αγωνιστική (7/11/2026) | 10η Αγωνιστική (30/1/2027)
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός
ΑΠΣ Ήφαιστος – ΣΦΚ Πιερικός
ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΧΑΝΘ
Αρμενική Πειραιά – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
ΑΣ Άθλος – ΓΕ Αλεξανδρούπολης
- 2η Αγωνιστική (14/11/2026) | 11η Αγωνιστική (6/2/2027)
ΑΣ Άθλος – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΠΣ Ήφαιστος
ΣΦΚ Πιερικός – ΑΣ Πανερυθραϊκός
ΧΑΝΘ – Αρμενική Πειραιά
ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
- 3η Αγωνιστική (21/11/2026) | 12η Αγωνιστική (13/2/2027)
ΑΠΣ Ήφαιστος – ΑΣ Άθλος
ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός
Αρμενική Πειραιά – ΣΦΚ Πιερικός
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΧΑΝΘ
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΓΕ Αλεξανδρούπολης
- 4η Αγωνιστική (28/11/2026) | 13η Αγωνιστική (20/2/2027)
ΑΣ Άθλος – ΑΣ Πανερυθραϊκός
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΑΠΣ Ήφαιστος
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – Αρμενική Πειραιά
ΣΦΚ Πιερικός – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΧΑΝΘ
- 5η Αγωνιστική (5/12/2026) | 14η Αγωνιστική (27/2/2027)
Αρμενική Πειραιά – ΑΣ Άθλος
ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός
ΧΑΝΘ – ΣΦΚ Πιερικός
ΑΠΣ Ήφαιστος – ΓΕ Αλεξανδρούπολης
- 6η Αγωνιστική (12/12/2026) | 15η Αγωνιστική (6/3/2027)
ΑΣ Άθλος – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
ΝΓΣΘ Ηρακλής – Αρμενική Πειραιά
ΑΠΣ Ήφαιστος – ΑΣ Πανερυθραϊκός
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΧΑΝΘ
ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΣΦΚ Πιερικός
- 7η Αγωνιστική (19/12/2026) | 16η Αγωνιστική (13/3/2027)
ΧΑΝΘ – ΑΣ Άθλος
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΝΓΣΘ Ηρακλής
Αρμενική Πειραιά – ΑΠΣ Ήφαιστος
ΣΦΚ Πιερικός – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός
ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΓΕ Αλεξανδρούπολης
- 8η Αγωνιστική (9/1/2027) | 17η Αγωνιστική (20/3/2027)
ΑΣ Άθλος – ΣΦΚ Πιερικός
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΧΑΝΘ
ΑΠΣ Ήφαιστος – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
ΑΣ Πανερυθραϊκός – Αρμενική Πειραιά
ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός
- 9η Αγωνιστική (16/1/2027) | 18η Αγωνιστική (27/3/2027)
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΣ Άθλος
ΣΦΚ Πιερικός – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΧΑΝΘ – ΑΠΣ Ήφαιστος
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΑΣ Πανερυθραϊκός
Αρμενική Πειραιά – ΓΕ Αλεξανδρούπολης
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