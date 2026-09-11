Στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδοίας Πετοσφαίρισης έγινε η κλήρωση του προγράμματος του πρωταθλήματος της Pre League ανδρών σήμερα (11/9).

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/9) στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος του πρωταθλήματος της Pre League ανδρών.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική (7/11/2026) | 10η Αγωνιστική (30/1/2027)

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΠΣ Ήφαιστος – ΣΦΚ Πιερικός

ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΧΑΝΘ

Αρμενική Πειραιά – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

ΑΣ Άθλος – ΓΕ Αλεξανδρούπολης

2η Αγωνιστική (14/11/2026) | 11η Αγωνιστική (6/2/2027)

ΑΣ Άθλος – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΠΣ Ήφαιστος

ΣΦΚ Πιερικός – ΑΣ Πανερυθραϊκός

ΧΑΝΘ – Αρμενική Πειραιά

ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

3η Αγωνιστική (21/11/2026) | 12η Αγωνιστική (13/2/2027)

ΑΠΣ Ήφαιστος – ΑΣ Άθλος

ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

Αρμενική Πειραιά – ΣΦΚ Πιερικός

ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΧΑΝΘ

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΓΕ Αλεξανδρούπολης

4η Αγωνιστική (28/11/2026) | 13η Αγωνιστική (20/2/2027)

ΑΣ Άθλος – ΑΣ Πανερυθραϊκός

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΑΠΣ Ήφαιστος

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – Αρμενική Πειραιά

ΣΦΚ Πιερικός – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΧΑΝΘ

5η Αγωνιστική (5/12/2026) | 14η Αγωνιστική (27/2/2027)

Αρμενική Πειραιά – ΑΣ Άθλος

ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΧΑΝΘ – ΣΦΚ Πιερικός

ΑΠΣ Ήφαιστος – ΓΕ Αλεξανδρούπολης

6η Αγωνιστική (12/12/2026) | 15η Αγωνιστική (6/3/2027)

ΑΣ Άθλος – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

ΝΓΣΘ Ηρακλής – Αρμενική Πειραιά

ΑΠΣ Ήφαιστος – ΑΣ Πανερυθραϊκός

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΧΑΝΘ

ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΣΦΚ Πιερικός

7η Αγωνιστική (19/12/2026) | 16η Αγωνιστική (13/3/2027)

ΧΑΝΘ – ΑΣ Άθλος

ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΝΓΣΘ Ηρακλής

Αρμενική Πειραιά – ΑΠΣ Ήφαιστος

ΣΦΚ Πιερικός – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΓΕ Αλεξανδρούπολης

8η Αγωνιστική (9/1/2027) | 17η Αγωνιστική (20/3/2027)

ΑΣ Άθλος – ΣΦΚ Πιερικός

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΧΑΝΘ

ΑΠΣ Ήφαιστος – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

ΑΣ Πανερυθραϊκός – Αρμενική Πειραιά

ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

9η Αγωνιστική (16/1/2027) | 18η Αγωνιστική (27/3/2027)

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΣ Άθλος

ΣΦΚ Πιερικός – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΧΑΝΘ – ΑΠΣ Ήφαιστος

ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΑΣ Πανερυθραϊκός

Αρμενική Πειραιά – ΓΕ Αλεξανδρούπολης