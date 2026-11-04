Ο Μίλωνας κατάφερε να περάσει από το Ζηρίνειο επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-0, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Novibet League Cup και περιμένει στο «Κροίσος Πέρσης» τον Ολυμπιακό.

Ο Μίλωνας ήταν η τέταρτη ομάδα χρονικά που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Novibet League Cup. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 3-0 (22-25, 19-25, 23-25) της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο και θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην μάχη που θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι με πολύ καλό Ερνάντες που είχε 20 πόντους, δεν δυσκολεύτηκε στο να φτάσει στη νίκη και την πρόκριση, απέναντι στην Κηφισιά που είχε σε κακή μέρα τον Μολίνα.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 5 άσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 14 (14/22 επ.), Μολίνα 3 (3/10 επ., 37% υπ. – 32% άριστες), Σπυριούνης 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ. – 23% άριστες), Στάνκοφ 2 (0/2 επ., 2 μπλοκ), Ρανγκέλ 4 (3/6 επ., 1 άσος), Καραμπαλί 9 (7/9 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 45% υπ. – 45% άριστες), Μελλές, Μάρκου, Γκούζντα (λ.), Κωστόπουλος 4 (3/8 επ., 1 άσος, 40% υπ. – 30% άριστες)

ΜΙΛΩΝ (Ράτκο Πέρις): Θεοδόσης 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμες 6 (4/6 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Τερ Χορστ 6 (6/15 επ., 62% υπ. – 33% άριστες), Αραπάκης 2 (2 άσοι), Εμπαντιπούρ 13 (10/17 επ., 3 μπλοκ, 58% υπ. – 17% άριστες), Ερνάντες 20 (16/30 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ) / Βελούδης (λ., 69% υπ. – 31% άριστες), Πέτκοφ, Σταθέλος 2 (2/2 επ.), Δοροβάτας (λ., 67% υπ. – 67% άριστες)

ΛΙΓΚ ΚΑΠ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ

Ολυμπιακός – ΝΟΠΕΡ 3-0 (25-17, 25-18, 25-22)

ΟΦΗ – Καλαμάτα ‘80 3-0 (25-18, 25-16, 25-22)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 (25-23, 16-25, 19-25, 22-25)

Κηφισιά – Μίλων 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός – Μίλων

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός