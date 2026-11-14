Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Φλοίσβου συνεχίστηκαν και στη Νέα Σμύρνη με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να επικρατεί του Μίλωνα με 3-1 και να κάνει το 4 στα 4. Χωρίς νίκη ακόμα οι «πράσινοι».

Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου συνεχίζει το εξαιρετικό ξεκίνημα στη Novibet Volley League. Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα επικράτησε με 3-1 (18-25, 19-25, 25-20, 22-25) και του Μίλωνα στο «Κροίσος Πέρσης», κάνοντας έτσι το τέσσερα στα τέσσερα στο φετινό πρωτάθλημα και περιμένει το ντέρμπι... αιωνίων για να δει αν θα είναι μόνη πρώτη ή θα έχει συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό.

Ο Μίλωνας από την πλευρά του συνέχισε το τραγικό στην προκειμένη περίπτωση ξεκίνημα, έχοντας τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές κερδίζοντας στο διάστημα αυτό μόλις δύο σετ.

Στα του αγώνα με εξαίρεση το τρίτο σετ που πήραν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα, φτάνοντας έτσι σε ακόμα μία μεγάλη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζιάνι με 14 πόντους και τον ακολούθησε ο Σούτεν με 12 και ο Εσένκο με 10. Για τους ηττημένους ο Ερνάντες είχε 17 πόντους, ο Μαντελίδης 14 και ο Θεοδόσης 10.