Αλλαγή προπονητή στον Μίλωνα με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την συμφωνία με τον Κώστα Χριστοφιδέλη που παίρνει τη θέση του Ράτκο Πέρις.

Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Μίλωνα. Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης που έχουν πραγματοποιήσει ένα τραγικό ξεκίνημα με τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, προχώρησαν σε αντικατάσταση προπονητή. Ο νέος τεχνικός της ομάδας είναι ο Ομοσπονδιακός, Κώστας Χριστοφιδέλης που αναλαμβάνει αντί του Ράτκο Πέρις.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Μίλωνα έχει ως εξής: «Ο ΑΟΝΣ Μίλων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Χριστοφιδέλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του συλλόγου.

Με την εμπειρία, τη γνώση και τη φιλοδοξία του, έρχεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Κώστα Χριστοφιδέλη στην οικογένεια του Μίλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα!».