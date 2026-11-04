Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Novibet League Cup. Οι «πράσινοι» επικράτησαν στην Πυλαία του ΠΑΟΚ με 3-1 και θα διεκδικήσει στην Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ την πρόκριση στον τελικό.

Παίζοντας κυριαρχικό βόλεϊ στα δύο από τα τέσσερα σετ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Novibet League Cup. Οι «πράσινοι» επικράτησαν στο Παλατάκι με 3-1 (25-23, 16-25, 19-25, 22-25) του ΠΑΟΚ και θα διεκδικήσουν κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο την πρόκριση στον τελικό.

Με τόσα χαμένα σερβίς και το 25-23 τιμητικό ήταν για τον Παναθηναϊκό

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 εκμεταλλευόμενος την τραγική επίδοση του Παναθηναϊκού από το σερβίς. Οι «πράσινοι» έχασαν όχι ένα και δύο, αλλά 11, με το τελευταίο να είναι αυτό που έκανε το 25-23 και η αλήθεια είναι πως η διαφορά με τόσα χαμένα σερβίς φαντάζει εξαιρετικά μικρή.

Οι γηπεδούχοι είχαν συνεχώς τον έλεγχο του ματς, παίρνοντας διαφορά που έφτασε και τους 4 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 22-22, αλλά εκεί μίλησε ο Πέτκοβιτς με επίθεση και με άσο που έκανε το 24-22. Οι «πράσινοι» μείωσαν σε 24-23, αλλά ο Γιάντσουκ έχασε ακόμα ένα σερβίς και έτσι έγινε το 1-0.

Διόρθωσαν τα λάθη και κυριάρχησαν στο δεύτερο οι «πράσινοι»

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα. Οι «πράσινοι» μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα λάθη από την γραμμή του σερβίς, όπου θυμίζουμε πως στο πρώτο έχασαν 11, πήραν από νωρίς μια διαφορά την οποία και κράτησαν με χαρακτηριστική άνεση. Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου πίεσαν την υποδοχή του ΠΑΟΚ, έφτασαν την διαφορά στους 9 πόντους και κατάφεραν να κάνουν το 1-1 επικρατώντας με 25-16, σκορ το οποίο μιλάει από μόνο του για την διαφορά των δύο ομάδων στο σετ αυτό.

Μόνο με το σερβίς του Μάικον απείλησε ο ΠΑΟΚ στο τρίτο

Και στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα και κατάφερε νωρίς να φτάσει στο +5 (7-12). Στο σημείο εκείνο πήγε στο σερβίς ο Μάικον με τον Βραζιλιάνο να παίρνει τρεις άσους και να πιέζει πολύ την υποδοχή του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα σερί 5-0 και να ισοφαρίσει.

Εκεί όμως που όλα έδειχναν πως θα μπορούσε να υπάρξει ντέρμπι, οι «πράσινοι» έκαναν άμεσα ένα δικό τους 3-0 και μετά αύξησαν την διαφορά φτάνοντας έτσι στο 19-25 και στο 1-2, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να αντισταθούν.

Ντέρμπι στο τέταρτο που πήραν οι «πράσινοι»

Στο τέταρτο είχαμε το μεγαλύτερο ντέρμπι του ματς και λέμε μεγαλύτερο γιατί μπορεί και στο πρώτο να έγινε το 1-0 με 25-23, αλλά στο διάστημα αυτό έγιναν και πάρα πολλά λάθη. Στο τέταρτο αυτά τα λάθη ελαττώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τις δύο ομάδες να μας προσφέρουν ωραίο θέαμα.

Οι «πράσινοι» πήραν μια μικρή διαφορά δύο πόντων με τους «ασπρόμαυρους» να ισοφαρίζουν. Έτσι οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι το 21-21. Στο σημείο εκείνο ο Παναθηναϊκός με ένα 2-0 κάνει το 21-23, ο ΠΑΟΚ μειώνει, ο Μάικον στην συνέχεια κάνει λάθος σερβίς και με νέο λάθος αυτή την φορά του Πέτκοβιτς στην επίθεση έγινε το 22-25 και το 1-3 για τους φιλοξενούμενους.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο εξαιρετικός Νίλσεν που είχε 32 πόντους με το φοβερό 65% στην επίθεση και τον ακολούθησε ο Γιάντσουκ με 17. Για τους ηττημένους ο Πέτκοβιτς είχε 17 και ο Μάικον 11, αλλά δεν έφτασαν για να μπορέσει η ομάδα τους να πάρει τη νίκη.

ΤΑ ΣΕΤ: 25-23, 16-25, 19-25, 22-25

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσους, 33 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 7 άσους, 53 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέλβε 3 (1/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Χαραλαμπίδης 6 (1/5 επ., 5 μπλοκ), Ρουσκαβίσνικοφ, Πέτκοβιτς 17 (16/36 επ., 1 άσος), Μαϊκόν 11 (7/23 επ., 4 άσοι, 29% υπ. – 18% άριστες), Μπέργκερ 5 (5/18 επ., 47% υπ. – 24% άριστες) / Κοκκινάκης (λ., 52% υπ. – 32% άριστες), Μούχλιας 3 (3/4 επ., 50% υπ. – 0% άριστες), Καραπέτσας, Στεφανίδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (3/8 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 17 (13/23 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 57% υπ. – 39% άριστες), Νίλσεν 32 (24/37 επ., 4 άσοι, 4 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (2/4 επ.), Σπίριτο 1 (1 άσος), Πρωτοψάλτης 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 29% άριστες) / Χανδρινός (λ., 52% υπ. – 44% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος Χ. 1 (1/78 επ., 40% υπ. – 0% άριστες), Κόλεφ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ)

ΛΙΓΚ ΚΑΠ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ

Ολυμπιακός – ΝΟΠΕΡ 3-0 (25-17, 25-18, 25-22)

ΟΦΗ – Καλαμάτα ‘80 3-0 (25-18, 25-16, 25-22)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 (25-23, 16-25, 19-25, 22-25)

4/11, 19:00 Κηφισιά – Μίλων

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός – Κηφισιά ή Μίλων

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός