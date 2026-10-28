Ο ΟΦΗ χωρίς να συναντήσει προβλήματα πέρασε από την Μίκρα επικρατώντας με 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Novibet League Cup.

Μετά τον ΠΑΟΚ για τη Novibet Volley League, ο ΟΦΗ κατάφερε αυτή την φορά εκτός έδρας, να νικήσει και τον Άρη και να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Novibet League Cup. Οι Ηρακλειώτες επικράτησαν με 3-0 (17-25, 21-25, 22-25) και θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Καλαμάτα 80' – Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου για πρόκριση στην τετράδα.

Στα του αγώνα οι Κρητικοί κυριάρχησαν απόλυτα φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη και την πρόκριση, με τους «κίτρινους» να προσπαθούν αλλά να μην μπορούν να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους.

MVP ο Μιχάιλο Μίτιτς

O Μιχάιλο Μίτιτς αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Την βράβευση έκανε το τιμ μάνατζερ του ΟΦΗ Δημήτρης Ζλατιλίδης.

Διαιτητές: Ισκάς, Τσιούλα, Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματεία: Στοϊκίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 9-16, 14-21, 17-25

2ο σετ: 3-8, 16-20, 18-21, 21-25

3ο σετ: 6-8, 15-16, 19-21, 22-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 43 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 2 άσσους, 50 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (17-25, 21-25, 22-25) σε 79'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Βίνκελμπουλερ 18 (16/36 επ., 2 άσσοι), Παξιμαδάκης 10 (10/23 επ., 60% υπ. - 40% άριστες), Φραγκουλίδης, Πεντίδης 8 (8/15 επ.), Μορέιρα 5 (4/10 επ, 1 μπλοκ), Μέγιερ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 70% υπ. - 50% άριστες), Γκοτσίδης (λ), Δέρβας 1 (1 μπλοκ), Ανγκέλοφ 3 (2/8 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες).

Ο.Φ.Η. (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 15 (15/27 επ., 71% υπ. - 43% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ), Μιχάλοβιτς 8 (7/14 επ., 1 άσσος), Πουλ 7 (7/14 επ., 64% υπ. - 36% άριστες), Οζοκούγιε 11 (7/11 επ., 4 μπλοκ), Μίτιτς 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 57% υπ. - 33% άριστες), Πασχαλέρης 8 (7/13 επ., 1 μπλοκ), Σπηλιώτης 3 (3/5 επ.), Βλαχόπουλος.