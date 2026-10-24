Ιδανικά ξεκίνησε την Novibet Volley League ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-0 του κακού ΠΑΟΚ.

Καλύτερο ξεκίνημα στην Novibet Volley League δεν θα περίμενε να έχει ο ΟΦΗ, ούτε ο Φρανκ Ντεπέστελε. Οι Κρητικοί κυριαρχώντας απόλυτα στο ματς, επικράτησαν με το εμφατικό 3-0 (25-22, 25-18, 25-22) του πολύ κακού ΠΑΟΚ και έδειξαν με το καλημέρα πως οι στόχοι τους παραμένουν υψηλοί.

Οι Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους σε καμία στιγμή του ματς δεν μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και με τον Πέτκοβιτς να έχει το αποκαρδιωτικό 9/31 επιθέσεις, θα λέγαμε πως έχασαν με κάτω τα χέρια.

Οι γηπεδούχοι με όπλο την επίθεση όπου είχαν 53% επίθεση, έναντι 41% των αντιπάλων τους και το μπλοκ με τα νούμερα να είναι 10-6 σε κανένα σημείο θα λέγαμε πως δεν κινδύνεψαν. Ο Μίτιτς μοίραζε εξαιρετικά το ματς, βάζοντας όλους τους παίκτες στην εξίσωση με τον Οζογκόγιε με 6 μπλοκ να δείχνει με το καλημέρα πως μπορεί να είναι η μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Αγγελίδης, Καραπουλάκης. Παρατηρητές: Κοκοτσάκης. Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-17, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-16, 25-18

3ο σετ: 8-7, 16-14, 21-20, 25-22

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν: 4 άσσοι, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ mateco οι πόντοι προήλθαν: 5 άσσοι, 35 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-18, 25-22) 86΄.

Ο.Φ.Η. (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 13π. (11/19επ., 2 άσσοι, 75%υπ., 44%αρ.), Στρουγκάρεβιτς 8 (6/9επ., 2 μπλοκ), Μιχαήλοβιτς 11 (10/20επ., 1 μπλοκ), Πόλε 10 (8/16επ., 2 άσσοι, 82%υπ., 41%αρ.), Μίτιτς 1 (1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ. – 82%υπ., 41%αρ.), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος, Ρουμελιωτάκης.

ΠΑΟΚ mateco (Βαλάντης Μαμάης): Γκαζιάνι 5π. (2/2επ., 3 μπλοκ), Χαραλαμπίδης 8 (6/9επ., 1 μπλοκ, 1 άσσοι), Ρουσκαβίσνικοφ 1 (1 μπλοκ), Πέτκοβιτς 12 (9/31επ., 3 άσσοι), Μάικον 13 (12/22επ., 1 μπλοκ, 50%υπ., 25%), Μπέργκερ 6 (6/21επ., 65%υπ., 29%) / Κοκκινάκης (λ. – 81%υπ., 48%αρ.), Τέλιος, Μούχλιας.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο διεθνής Νιγηριανός κεντρικός του ΟΦΗ Πασκάλ Οζογκόγιε , που αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 6 μπλοκ, ανέφερε: «Όλοι παίζουμε σαν ομάδα. Δώσαμε τα πάντα. Είναι μεγάλη νίκη. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το βραβείο του ΜVP, είναι το πρώτο μου παιχνίδι στην Ελλάδα».

Ο προπονητής του ΟΦΗ Φράνκ Ντεπέστελε δήλωσε: «Ήμασταν πολύ έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Παλέψαμε κάθε μπάλα, παίξαμε καλή άμυνα, είχαμε καλό σέρβις. Ηταν μια ολοκληρωμένη εμφάνιση για μας. Είναι μια μεγάλη νίκη, απέναντι στον ΠΑΟΚ, είναι μια καλή αρχή για μας.Οι παίκτες μου έκαναν ακριβώς ότι τους ζήτησα. Παίξαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτό έκανε τη διαφορά απέναντι στον ΠΑΟΚ».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ mateco Βαλάντης Μαμάης, ανέφερε: «Θα πω συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Εχει κρατήσει τον περσινό του κορμό. Εχει κρατήσει Μίτιτς, Μάκιναν, Μιχαίλοβιτς, οι οποίοι βρίσκονται με κλειστά μάτια. Εμείς σε κανένα σημείο δεν καταφέραμε να αγχώσουμε ή να πλησιάσουμε τον ΟΦΗ. Ισως λίγο στο τρίτο σετ, αλλά ήταν αργά. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Γιατί έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτήν την επίθεση».

Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ mateco, Δημήτρης Χαραλαμπίδης, ανέφερε: «Ο ΟΦΗ είναι πολύ καλή ομάδα, μας πίσε πολύ στο σέρβις.Σε αντίθεση με εμάς που δεν πιέσαμε όπως κάναμε στα φιλικά. Οταν δεν πιέσεις στο σερβός, τα πράγματα θα κυλήσουν, όπως κύλησαν».