Σπουδαία πρόκριση για τον ΠΑΟΚ στο Final Four του Κυπέλλου. Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν στο Μετς του αήττητου μέχρι και σήμερα Παναθηναϊκού με 3-1 και θα πάνε Χαλκίδα να διεκδικήσουν την κούπα.

Έχοντας απέναντί του έναν Παναθηναϊκό που μετρούσε 24 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια εντός και εκτός συνόρων, ο ΠΑΟΚ ήξερε πως θα είχε δύσκολο έργο στο Μετς. Οι «ασπρόμαυρες» όμως όχι μόνο το πίστεψαν, αλλά το πέτυχαν κιόλας, καθώς επικράτησαν με 3-1 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25), παίρνοντας την πρόκριση για το Final Four του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί 5-7 Μαρτίου στη Χαλκίδα αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό τον ΑΟ Θήρας.

Οι «πράσινες» από την πλευρά τους έχασαν για πρώτη φορά φέτος σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια και έμειναν εκτός διεκδίκησης του Κυπέλλου. Όσον αφορά τον αγώνα οι φιλοξενούμενες εμφανίστηκαν πιο έτοιμες, ήταν καλύτερες στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήραν απόλυτα τη νίκη και την πρόκριση.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεροθόδωρος, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κώτσιας, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 17-21, 20-25

2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-19

3ο σετ: 7-8, 16-14, 18-21, 19-25

4ο σετ: 8-7, 12-16, 15-21, 19-25

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσσο, 57 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25) σε 114'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 21 (20/44 επ., 1 άσσος, 42% υπ. - 24% άριστες), Μπένετ 18 (15/41 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/1 επ.), Σάμανταν 11 (7/19 επ., 4 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (7/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 3 (3/8 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 24% υπ. - 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου, Τάνη 2 (2 μπλοκ), Στράντζαλη, Ράπτη, Κωνσταντίνου.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 28 (26/56 επ., 2 μπλοκ), Τοντάι 10 (4/11 επ., 6 μπλοκ), Σίζαρ 10 (9/27 επ., 1 άσσος, 36% υπ. - 6% άριστες), Κότσιτς 8 (2/12 επ., 6 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 4 (4/5 επ.), Μπάκα 13 (12/34 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 15% άριστες) / Καραμπάση (λ, 73% υπ. - 55% άριστες), Αντύπα, Θεοδοσίου, Τσοχατζή, Καραφουλίδου.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14)

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25)

Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ. 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)