Λίγες ημέρες μετά την σπουδαία πρόκριση του στο Allwyn Final 4 του Κυπέλλου με τη νίκη του στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ πέρασε κι από το Ζηρίνειο επικρατώντας με 3-0 του ΖΑΟΝ. Ο Δικέφαλος πέρα από τη ρεβάνς που πήρε για την ήττα (με το ίδιο σκορ) του πρώτου γύρου, ξέφυγε τέσσερις βαθμούς από την ομάδα της Κηφισιάς και παράλληλα πλησίασε στους δύο τον 4ο ΑΟ Θήρας στην έδρα του οποίου αγωνίζεται την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο ΖΑΟΝ παρέμεινε στην 6η έχοντας πλέον ΑΕΚ αλλά και Θέτιδα στο -2.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Τσεκούρας, Γεώργας, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 20-21, 24-26

2ο σετ: 8-2, 16-13, 20-21, 22-25

3ο σετ: 8-6, 10-16, 14-21, 16-25

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 3 άσσους, 43 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσσο, 49 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (24-26, 22-25, 16-25) σε 105'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 3 (3/9 επ.), Τικμανίδου 11 (9/34 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. - 21% άριστες), Αλεξάκου 12 (12/28 επ., 35% υπ. - 08% άριστες), Γράβαρη 2 (0/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τεϊσέιρα 16 (13/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 45% υπ.-09% άριστες), Μπελιά (λ), Φουμάκη, Κασδοβασίλη 1 (1/4 επ.), Ζιώγα 2 (2/2 επ.), Νικόλοβα 2 (2/4 επ., 50% υπ. - 00% άριστες).

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 15 (14/31 επ., 1 μπλοκ), Τοντάι 7 (4/10 επ., 3 μπλοκ), Σίζαρ 17 (16/37 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. - 28% άριστες), Κότσιτς 9 (3/7 επ., 6 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 3 (0/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπάκα 9 (9/25 επ., 47% υπ. - 26% άριστες) / Καραμπάση (λ, 40% υπ. - 27% άριστες), Απλαδά, Αντύπα, Θεοδοσίου, Καραφουλίδου 3 (3/4 επ.), Τσοχατζή.