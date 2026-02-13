Νίκη επτάδας για τον Πανιώνιο με τους εξαιρετικούς «κυανέρυθρους» να κάνουν περίπατο κόντρα στον κάκιστο ΠΑΟΚ που έχασε έδαφος στην μάχη της πρώτης θέσης.

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες του πέτυχε ο Πανιώνιος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έκανε ό,τι ήθελε τον ΠΑΟΚ επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 (25-19, 25-15, 25-14) και έκανε σημαντικό βήμα για την επτάδα φτάνοντας στους 17 βαθμούς και την 6η θέση. Από την άλλη οι «ασπρόμαυροι» που ναι μεν έπαιξαν χωρίς τον Κοβάσεβιτς αλλά είχαν ίσως την χειρότερη εικόνα εδώ και πολλά χρόνια, έμειναν 29 και έχασαν σημαντικό έδαφος στην «μάχη» της πρώτης θέσης.

Στα του αγώνα η διαφορά των σετ μιλάει από μόνη της. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ μόνο στο πρώτο μπήκε στο παιχνίδι και εκεί δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε καν στους 20 πόντους, χάνοντας με κατεβασμένα τα χέρια. Οι Θεσσαλονικείς μάλιστα δεν είχαν ούτε έναν πόντο από μπλοκ, κάτι ποου σίγουρα δεν συναντάμε σε τέτοιο επίπεδο.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους πίεσαν εξαιρετικά στο σερβίς, έκλεισαν καλά στο μπλοκ φτάνοντας τα 8 και πήραν μια μεγάλη και απόλυτα δίκαιη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπούσα με 19 πόντους και τον ακολούθησαν ο Αντράντε με 14 και Μπαρμπούνης με 10. Για τους ηττημένους μόνο ο Ερνάντες είχε διψήφιο αριθμό πόντων φτάνοντας τους 11 αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 41 επιθέσεις, 7 άσους, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 30 επιθέσεις, 3 άσους, 0 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 19 (17/23 επ., 2 μπλοκ), Τίελ, Αντράντε 14 (14/19 επ., 70% υπ. – 30% άριστες), Μπαρμπούνης 10 (5/9 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 16% άριστες), Δανιήλ 6 (2/5 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Μπάσης 7 (3/4 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ., 40% υπ. – 20% άριστες), Παλέντζας

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (5/8 επ., 1 άσος), Κοκκινάκης 7 (7/16 επ., 58% υπ. – 21% άριστες), Τόρες 5 (4/7 επ., 1 άσος, 55% υπ. – 18% άριστες), Κόλεφ 3 (3/8 επ.), Γαλιώτος, Ερνάντες 11 (11/22 επ.) / Καρασαββίδης (λ., 70% υπ. – 15% άριστες), Μιχελάκης (λ., 50% υπ. – 50% άριστες), Στεφανίδης, Μούχλιας 1 (0/5 επ., 1 άσος, 36% υπ. – 18% άριστες)