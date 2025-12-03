Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ελεύθερη η είσοδος για τις γυναίκες στο ντέρμπι
Μεγάλο ντέρμπι σήμερα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς». Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», εκεί όπου οι δύο ομάδες συναντιούνται για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν.
Το σημερινό παιχνίδι κρίνει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, η οποία καθιερώθηκε το 2012 προς τιμήν του θρυλικού Νίκου Σαμαρά και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ειδικής διαχείρισης, με κάθε ομάδα να λαμβάνει μόλις 20 προσκλήσεις, ενώ οι υπόλοιπες θα διατεθούν σε ακαδημίες και φορείς της περιοχής.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλες τις γυναίκες, όπως έκαναν γνωστό οι Πράσινοι. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στο να ενισχύσει την παρουσία του γυναικείου κοινού και στο βόλεϊ.
