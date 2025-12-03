Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της «μάχης» των αιωνίων για τα ημιτελικα του League Cup στο βόλεϊ.

Ένα μεγάλο ντέρμπι θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη (03/12) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του ημιτελικού του League Cup «Νίκος Σαμαράς», με τις δύο ομάδες να διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης κόντρα σε έναν εκ των ΑΟ Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου και ΠΑΟΚ.

Οι Πειραιώτες χθες (02/12) καρδιοχτύπησαν, αλλά εν τέλει κατάφεραν να πάρουν την νίκη-πρόκριση απέναντι στον Φοίνικα Σύρου με 3-2. Από την άλλη το τριφύλλι είχε ένα πιο χαλαρό απόγευμα και επικράτησε άνετα με 3-0 στο κλειστό του Μετς του ΟΦΗ και έτσι κατάφεραν και οι δύο να σφραγίσουν το εισιτήριο τους για το σημερινό παιχνίδι.

Ο αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2, ενώ υπενθυμίζεται ότι η είσοδος για τις γυναίκες στο γήπεδο θα είναι δωρεάν, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στο να ενισχύσει την παρουσία του γυναικείου κοινού και στο βόλεϊ.

Η μετάδοση της ημέρας

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (17:00, ΕΡΤ2)

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που οι δύο αιώνιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι για φέτος. Την προηγούμενη φορά οι πράσινοι είχαν κάνει μία μεγαλειώδης εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 0-3 των Ερυθρόλευκων.