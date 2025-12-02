O Παναθηναϊκός έκλεισε το ημιτελικό ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο League Cup

Ο Παναθηναϊκός νικώντας τον αποδεκατισμένο ΟΦΗ με 3-0, θα συναντήσει την Παρασκευή τον Ολυμπιακό για μια θέση στον τελικό του League Cup.

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να φθάσει σε υψηκά επίπεδα απόδοσης, είχε την ουσία απέναντι στον γεμάτο απουσίες ΟΦΗ κι επικρατώντας με 3-0 σετ στο «Ζηρίνειο» της Κηφισιάς, προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Eκεί το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό, σε αγώνα που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου, την Τετάρτη (3/12, 17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ).



Με κορυφαίο τον Ουκρανό Γκάσμαν που σημείωσε 14 πόντους ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και ευτύχησε να τελειώσει το 1ο σετ με λάθος του Μολίνα ο οποίος έκανε φιλέ και με άσσους του Πρωτοψάλτη και του Γκάσμαν το 2ο και 3ο σετ αντίστοιχα.

Ο ΟΦΗ αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Μιχαήλοβιτς, Στρουγκάρεβιτς, Χαραλαμπίδη και Βλαχόπουλο. Παρόλα αυτά πίεσε τον Παναθηναϊκό σε όλα τα σετ, αλλά δεν είχε διάρκεια και κυρίως είχε προβληματική υποδοχή στα κρίσιμα σημεία.



Διαιτητές: Βελώνης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τουκτούκας, Σταυράτη, Γραμματεία: Ταλάρου

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-23

2ο σετ: 8-7, 16-11, 21-17, 25-20

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-14, 25-21

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 43 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 7 άσσους, 31 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) σε 88'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 7 (6/7 επ., 1 άσσος), Γκάσμαν 8 (7/8 επ., 1 άσσος), Γιάντσουκ 14 (8/14 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 71% υπ. - 0% άριστες), Νίλσεν 11 (9/16 επ., 2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 3 (2/4 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 40% άριστες), Σπίριτο 1 (1/1 επ.) / Χανδρινός (λ, 47% υπ. - 12% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης 1 (1/2 επ.), Μπακοδήμος 2 (2/2 επ.), Πρωτοψάλτης 8 (7/11 επ., 1 άσσος, 75% υπ. - 67% άριστες).

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 12 (10/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μολίνα 12 (7/19 επ., 5 άσσοι, 31% υπ. - 19% άριστες), Ρουμελιωτάκης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. - 26% άριστες), Βαϊόπουλος 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Σταθέλος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 1 (1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 30% υπ. - 20% άριστες), Παχιαδάκης (λ, 80% υπ. - 40% άριστες), Παπαδόσηφος, Καφαντάρης.



Ο Γιώργος Παπαλεξίου αναδείχτηκε MVP του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Την βράβευση έκανε ο τιμ μάνατζερ του Παναθηναϊκού Ρούλης Αγραπιδάκης.

Μετά τη βράβευσή του ο κεντρικός του Παναθηναϊκού, είπε: «Είναι ομαδική δουλειά το βραβείο του MVP. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και το σταφ που με εμπιστεύτηκε. Μπήκαμε με μεγάλη συγκέντρωση. Ξέραμε ότι ο ΟΦΗ θα έχει απουσίες, αλλά δεν του αφήσαμε περιθώριο. Στο τρίτο σετ έγιναν κάποιες αλλαγές και υπήρξε λίγο χαλαρότητα. Θεωρήσαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, αλλά ποτέ δεν τελειώνει. Παρ’ όλα αυτά, ανταπεξήλθαμε και πήραμε τη νίκη».