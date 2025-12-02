Ο Ολυμπιακός συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από τον Φοίνικα Σύρου, μέχρι να επικρατήσει με 3-2 σετ, για την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup

O Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα με 3-2 σετ τον Φοίνικα Σύρου στο Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» στη Νέα Σμύρνη για τα προημιτελικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς» και προκρίθηκε στα ημιτελικά και στην προσπάθεια να διατηρήσει τον τίτλο.

Οι «ευθρόλευκοι» την Τετάρτη (3/12, 17:00) στο γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό ή τον ΟΦΗ για μια θέση στον τελικό της Παρασκευής (5/12).



Ο Φοίνικας Σύρου έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από πολλές εναλλαγές στο σκορ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά με άριστη υποδοχή και αποτελεσματικό μπλοκ, οικοδόμησε από την αρχή προβάδισμα και έφτασε άνετα στην κατάκτηση του 1ου σετ με 25-17.

Οι συνθήκες του αγώνα άλλαξαν στο 2ο σετ όταν ο Ρουσόπουλος πήρε τη θέση του Νεβό και οι γενικά οι συριανοί έδωσαν τα ρέστα τους στο σερβίς με μπροστάρη τον Μικελούτσι που με σερί έκανε εντυπωσιακό 0-6 στο 2ο σετ. Ακολούθησε ο Τρούχτσεφ που ανέβασε τη διαφορά στο 6-15 και ο Φοίνικας έτρεξε άνετα στο 18-25 για το 1-1 σετ.

Το ματς έγινε ντέρμπι στο 3ο σετ. Ο Φοίνικας με το όπλο μπλοκ πέρασε 14-17, αλλά ο Ολυμπιακός με το σερβίς του Λινάρδου όχι μόνο επανήλθε αλλά και με σερί 4-0 προσπέρασε 18-17. Ο αγώνας ισορρόπησε με τους δύο διαγωνίους Ατανασίεγιεβιτς και Βαν ντε Ντρις να κάνουν λάθη. Ο Τρούχτσεφ έβγαλε τον Φοίνικα μπροστά με επίθεση 21-22 και στη συνέχεια πήρε άσσο πάνω στον Δαλακούρα για το 21-23. Ακολούθησε «πέναλτι» του Καγιαλή για το 21-24. Ο Τρούχτσεφ έχασε το σερβίς (22-24) και ο Κωστόπουλος με μπλοκ άουτ πάνω στον Λινάρδο έκανε το 22-25 για το 1-2 σετ.

Στο 4ο σετ ο Ολυμπιακός παρότι μπήκε καλά με προβάδισμα 3-0 ο Φοίνικας ισορρόπησε στην υποδοχή του και σταδιακά όχι μόνο μείωσε αλλά και με σερί 4-0 προσπέρασε 7-9.

Από εκείνο το σημείο ο Φοίνικας με τον Τρούχτσεφ να κυριαρχεί στο σερβίς, τον Κωστόπουλο να τελειώνει δύσκολες επιθέσεις και τον Βαν ντε Ντρις να έχει την επίθεση κράτησε το προβάδισμα στο σκορ μέχρι το 18-20. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να απαντήσει με τον Νεντέλκοβιτς και τον άσσο του Ατανασίγιεβιτς για το 21-20 και τον Δαλακούρα στο σερβίς για σερί 4-0 και το 25-21 που έκανε το 2-2 και έστειλε τον αγώνα στο τάι μπρέικ.

Στο 5ο σετ ο Ολυμπιακός με Νεντέλκοβιτς, Δαλακούρα μπήκε δυνατά με λίγα λάθη, πίεση στο σερβίς και αποτελεσματικό μπλοκ. Πήρε διαφορά 5-2 και 8-3 με το σερβίς του Ατανασίγιεβιτς και έφτασε άνετα στο 15-7 και το 3-2 σετ.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατσούλης, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Κοκορομύτη, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-15, 25-17

2ο σετ: 1-8, 7-16, 13-21, 18-25

3ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 22-25

4ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 25-21

5ο σετ: 5-2, 10-5, 12-6, 15-7

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 48 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 8 άσσους, 44 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-17, 18-25, 22-25, 25-21, 15-07) σε 128'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 14 (11/20 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 50% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 20 (13/30 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Δαλακούρας 9 (8/18 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. - 57% άριστες), Καβάνα 6 (2/2 επ., 4 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1/3 επ.), Νεντέλκοβιτς 14 (9/13 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 60% υπ. - 44% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης 1 (1/3 επ.), Ζουπάνι, Λινάρδος 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 1 (1 μπλοκ), Μικελούτσι 10 (3/6 επ., 3 άσσοι, 4 μπλοκ), Αναγνώστου 5 (1/1 επ., 4 μπλοκ), Τρούχτεφ 19 (12/25 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ, 35% υπ. - 24% άριστες), Κωστόπουλος 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. - 22% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 20 (18/41 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 44% υπ. - 12% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσόπουλος 3 (3 μπλοκ), Καγιαλής 2 (2/3 επ.).

Ο Αλεξάντερ Νεντέλκοβιτς αναδείχτηκε MVP του προημιτελικού, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να δηλώνει: «Δεν περιμέναμε να εξελιχθεί έτσι ο αγώνας. Κάναμε πολλά λάθη που οδήγησαν σε αυτό το δύσκολο αποτέλεσμα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στις λεπτομέρειες. Μπορούμε να παίξουμε με μεγαλύτερη ποιότητα. Χαίρομαι που νικήσαμε όμως. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στον αυριανό ημιτελικό».

