League Cup: Η κλήρωση της προκριματικής και προημιτελικής φάσης

Δημήτρης Μύτικας
League Cup, Κλήρωση

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια στην προκριματική και την προημιτελική φάση του League Cup στην κλήρωση του πρωταθλήματος της Volley League ανδρών, το βράδυ της Τρίτης (9/9).`

Παράλληλα με την κλήρωση του πρωταθλήματος της Volley League ανδρών, έγινε και η κλήρωση για το League Cup με τα ζευγάρια στην προκριματική και προημιτελική φάση να διαμορφώνονται.

Όσον αφορά το πρώτο στάδιο της διοργάνωσης το εισιτήριο για την οκτάδα θα διεκδικήσουν η Κηφισιά, η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος και ο Φλοίσβος. Πιο συγκεκριμένα, η Κηφισιά θ' αντιμετωπίσει την Καλαμάτα και ο Πανιώνιος τον Φλοίσβο.

Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα διαμορφώσουν το ένα από τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών. Στους άλλους αγώνες, ο Μίλωνας θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στου Ρέντη τον Φοίνικα Σύρου και ο Παναθηναϊκός θα παίξει απέναντι στον ΟΦΗ.

Η κλήρωση του League Cup

Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης

 
  • Κηφισιά – Καλαμάτα
  • Πανιώνιος – Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου

Για τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης

  • Μίλωνας – ΠΑΟΚ
  • Νικητής πρώτου προκριματικού – Νικητής δεύτερου προκριματικού
  • Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
  • Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
@Photo credits: eurokinissi
     

