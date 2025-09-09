Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια στην προκριματική και την προημιτελική φάση του League Cup στην κλήρωση του πρωταθλήματος της Volley League ανδρών, το βράδυ της Τρίτης (9/9).`

Παράλληλα με την κλήρωση του πρωταθλήματος της Volley League ανδρών, έγινε και η κλήρωση για το League Cup με τα ζευγάρια στην προκριματική και προημιτελική φάση να διαμορφώνονται.

Όσον αφορά το πρώτο στάδιο της διοργάνωσης το εισιτήριο για την οκτάδα θα διεκδικήσουν η Κηφισιά, η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος και ο Φλοίσβος. Πιο συγκεκριμένα, η Κηφισιά θ' αντιμετωπίσει την Καλαμάτα και ο Πανιώνιος τον Φλοίσβο.

Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα διαμορφώσουν το ένα από τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών. Στους άλλους αγώνες, ο Μίλωνας θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στου Ρέντη τον Φοίνικα Σύρου και ο Παναθηναϊκός θα παίξει απέναντι στον ΟΦΗ.

Η κλήρωση του League Cup

Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης

Κηφισιά – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου

Για τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης