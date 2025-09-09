League Cup: Η κλήρωση της προκριματικής και προημιτελικής φάσης
Παράλληλα με την κλήρωση του πρωταθλήματος της Volley League ανδρών, έγινε και η κλήρωση για το League Cup με τα ζευγάρια στην προκριματική και προημιτελική φάση να διαμορφώνονται.
Όσον αφορά το πρώτο στάδιο της διοργάνωσης το εισιτήριο για την οκτάδα θα διεκδικήσουν η Κηφισιά, η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος και ο Φλοίσβος. Πιο συγκεκριμένα, η Κηφισιά θ' αντιμετωπίσει την Καλαμάτα και ο Πανιώνιος τον Φλοίσβο.
Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα διαμορφώσουν το ένα από τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών. Στους άλλους αγώνες, ο Μίλωνας θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στου Ρέντη τον Φοίνικα Σύρου και ο Παναθηναϊκός θα παίξει απέναντι στον ΟΦΗ.
Η κλήρωση του League Cup
Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης
- Κηφισιά – Καλαμάτα
- Πανιώνιος – Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου
Για τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης
- Μίλωνας – ΠΑΟΚ
- Νικητής πρώτου προκριματικού – Νικητής δεύτερου προκριματικού
- Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
